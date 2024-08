Das Amerika-Haus bekommt neue Exponate und erweitert

Sie sind weder schön noch wirken sie besonders: Die Rede ist von Fässern, die in einer Ecke des Augsburger Amerika-Hauses auf dem Sheridan-Gelände stehen. Doch auch wenn die Fässer zunächst unspektakulär wirken, sind sie wertvolle Zeugen Augsburger Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg und der Zeit der Besatzung durch die Amerikaner. Die Fässer werden daher Teil eines neuen Ausstellungsraums im Museum Amerika-Haus, das von den Vereinen „Amerika in Augsburg“ und den „American Car Friends“ in privater Trägerschaft geführt wird. Zu sehen sein wird, ab Herbst, dann auch ein besonderer Ofen.

