Das Augsburg-Jahrbuch bekommt einen neuen Anstrich

Bei der 23. Auflage geht es um Themen, die im Jahr 2023 in Augsburg passierten. Präsentiert wird das Werk im Winterland.

Das Jahrbuch des Augsburg Journals hat Tradition. In diesem Jahr erscheint die mittlerweile 23. Auflage. Auf 128 Seiten werden wie gewohnt Themen präsentiert, die sich im Jahr 2023 in Augsburg ereigneten. Vieles ist vertraut, manches ist neu. Dazu gehört die Optik. Dies liegt an den Köpfen, die nun für das Werk verantwortlich sind.

Der bekannte Augsburger Journalist Wolfgang Bublies, der das Handwerk bei der Augsburger Allgemeinen gelernt hatte, war im Vorjahr in den Ruhestand gegangen. Bublies hatte das Jahrbuch in der Hand und konzipierte die Auswahl. Nach seinem Abschied übernahmen Chefredakteurin Anja Marks-Schilffarth und ihr Team die Aufgabe. "Augsburg 2023" lautet der geänderte Name des Werks.

Bürgermeister Bernd Kränzle spricht von einer "gelungenen Zeitreise"

Das Jahrbuch wurde am Samstagmittag geladenen Gästen bei einer Veranstaltung im Winterland vorgestellt. Mit dabei waren unter anderem die Abgeordneten Volker Ullrich und Andreas Jäckel sowie FCA-Präsident Markus Krapf. Gekommen war auch Walter Kurt Schilffarth, Herausgeber des Augsburg Journals. Bürgermeister Bernd Kränzle sprach "von einer wieder einmal gelungenen Zeitreise" durch das Augsburger Jahr. Sein Wunsch für das Jahr 2024 sei, dass in Augsburg der Zusammenhalt der Bürger weiterhin groß bleibe.

Wie gewohnt endet das Werk mit einer umfangreichen Namensliste von Personen, die im Jahrbuch Erwähnung finden. Das Buch ist für 7,50 Euro zu kaufen. (möh)