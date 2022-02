Das Augsburger Immobilienmanagement hat Schwachstellen

Plus Die Stadt Augsburg kommt mit der Sanierung ihrer Gebäude nicht mehr hinterher. Das liegt aber nicht nur am fehlenden Geld.

Schulen, Kulturhäuser, Turnhallen - die Stadt Augsburg besitzt viele Immobilien - und die müssen instand gehalten werden. Vom tropfenden Wasserhahn über das undichte Dach bis zu einer Generalsanierung fällt da einiges an. Man muss diese Dinge im Blick haben, finanzielle Rücklagen auch für Unvorhergesehenes bilden und reagieren, bevor es zu spät ist. Letzteres hat Augsburg in den vergangenen Jahrzehnten allzu oft verpasst.