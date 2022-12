Das Augsburger Jahrbuch 2022 ist auf dem Markt

Die Chronologie erinnert an wichtige Ereignisse in diesem Jahr. Ein Kapitel widmet sich den Toten des Jahres.

Wer wissen möchte, was im Jahr 2022 in Augsburg passiert ist, hat jetzt eine umfassende Lektüre zur Hand. Das Jahrbuch des Augsburg Journals ist erschienen. Es ist das mittlerweile 22. Werk. Wie immer hat Wolfgang Bublies die Ereignisse des Jahres auf 136 Seiten zusammengetragen. Der Augsburger Journalist, der sein Handwerk bei der Augsburger Allgemeinen gelernt hat, war im Herbst in den Ruhestand gegangen. Zum Jahrbuch gehört wie in früheren Jahren eine Wochenchronologie, in der für die jeweilige Woche wichtige Geschehnisse veröffentlicht werden.

Die Herausgeber des Jahrbuchs, Walter Kurt Schilffarth und Wolfgang Bublies, stellten das Jahrbuch am Freitag im Beisein von geladenen Gästen bei Feinkost Kahn vor. Mit dabei waren Alt-Oberbürgermeister Peter Menacher, der frühere Bundestagsabgeordnete Eduard Oswald, Bürgermeister Bernd Kränzle, Christof Trepesch von den städtischen Kunstsammlungen, Steuerzahlerpräsident Rolf von Hohenhau und Unternehmer Anton Lotter sowie Ulrich Wagner von der Handwerkskammer. Im Jahr 2022 sind Corona und der Krieg in der Ukraine Themen, die im Jahrbuch eine große Rolle einnehmen. Auf die Auswirkungen in Augsburg wird in der Berichterstattung eingegangen. Breiten Raum nehmen ferner Personen ein, die im Jahr 2022 gestorben sind.

Das Jahrbuch ist für 7,50 Euro im Zeitschriftenhandel erhältlich.