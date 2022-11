Das Augsburger Restaurant "La Bohème" hat wieder geöffnet

Das Restaurant "La Bohème" hat renoviert. Inhaberin Drita Steich erweitert das Konzept.

Mit Renovierungsarbeiten kennt sich Drita Steich aus. Die Inhaberin des in der Altstadt gelegenen Lokals "La Bohème" hat viele Jahre beim Lebensmitteldiscounter Norma, Erfahrungen beim Filialumbau sammeln können. Im September 2020 hat sie das Restaurant von ihren Brüdern Leo und Mentor Barisha übernommen. Schon damals habe sie den Plan gehabt, es zu renovieren, sagt Steich. Die Corona-Pandemie habe ihr allerdings einen Strich durch die Rechnung gemacht. Als Gastronomiebetrieb habe auch sie ihr Lokal schließen müssen, zuletzt im Januar dieses Jahres. Doch jetzt hat Steich einen Monat lang den Innenraum inklusive der Küche renovieren lassen. Die neuen hellbraunen Holztische bieten Platz für 80 Personen. Auch die Theke inklusive Zapfhahn ist komplett neu, sodass den Besuchern im "La Bohème" künftig frisch gezapftes Bier serviert wird.

Das Restaurant in der Augsburger Altstadt bietet auch warme Speisen an

Jahrelang war das "La Bohème" bekannt für Kaffee und Kuchen. Nun bietet Steich mit ihrem neuen Konzept auch am Abend vermehrt warme Speisen an. In den kommenden Wochen wird die Speisekarte um weitere schwäbische Spezialitäten erweitert.