Das Augsburger Spickelbad öffnet am Donnerstag wieder

Wegen Ölgeruchs war das Hallenbad vor zwei Wochen geschlossen worden. Die Stadt Augsburg hat den betroffenen Bereich nun luftdicht verschlossen.

Gute Nachricht für Augsburgs Schwimmerinnen und Schwimmer: Nach zwei Wochen Zwangspause öffnet das Spickelbad wieder an diesem Donnerstag. Zum Start können Badegäste dort von 15 bis 21 Uhr wieder ihrem Hobby frönen. Die Stadt hatte den öffentlichen Badebetrieb und die Nutzung durch die Vereine am 5. Januar aufgrund einer technischen Störung einstellen müssen, nachdem Öl unbekannter Herkunft aus dem Untergrund in einen Kriechkeller des Spickelbades eingedrungen war. Das Sport- und Bäderamt konnte jetzt diesen Bereich luftdicht verschließen und damit den Badebetrieb im Spickelbad wieder ermöglichen, teilt die Stadt mit.

Im Spickelbad gelten wieder die gewohnten Öffnungszeiten

"Ich freue mich, dass wir das Spickelbad zu den gewohnten Öffnungszeiten wieder für alle Augsburger Bürgerinnen und Bürger öffnen können und damit einen wichtigen Baustein der Augsburger Bäderlandschaft wieder der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen", sagt Sportreferent Jürgen K. Enninger. Die Sportverwaltung werde weiterhin mit Nachdruck den Sanierungsplan für die Bäder verfolgen, um sicherzustellen, dass Augsburgs Schwimmbegeisterte von möglichst viel Wasserfläche profitieren können.

Aktuell ist es um die Augsburger Hallenbäder schlecht bestellt. Keines genügt modernen Anforderungen. Die Wunschliste der Schwimmvereine - unter anderem ein 50-Meter-Becken - ist lang, auch andere Badegäste sind mit dem Angebot nicht zufrieden. Um ihnen nach der Schließung des Spickelbads Alternativen anzubieten, wurden die Öffnungszeiten im Haunstetter Hallenbad auf Sonntag ausgeweitet und das Bad in Göggingen stand ausnahmsweise an einigen Tagen für die Öffentlichkeit zur Verfügung. Diese Angebote werden nach Angaben der Stadt ab sofort wieder eingestellt. Der Grund: Das Personal wird derzeit zur Pandemiebekämpfung im Gesundheitsamt benötigt.

Gutachter forschen nach den Ursachen des Defekts

Die Ursachenforschung des technischen Defekts im Spickelbad ist noch nicht ganz abgeschlossen. Vergangene Woche seien umfangreiche Grundwasser-Beprobungen im Stadtbezirk vorgenommen worden. Die Proben befänden sich aktuell im Labor, teilt die Stadt mit. Sie rechnet mit Ergebnissen Ende dieser Woche. Des Weiteren wurde ein Gutachterbüro mit Untersuchungen beauftragt, um die Herkunft der Kraftstoffbelastungen festzustellen. (bau)

