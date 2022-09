Das Augsburger Sterne-Restaurant Sartory zeigt seine moderne Seite

Plus Das Restaurant von Sternekoch Simon Lang im Hotel "Maximilian's" wurde neu gestaltet. So soll auch ein jüngeres Publikum angesprochen werden.

Zwei Monate war das Restaurant Sartory im Hotel "Maximilian's" geschlossen. Die besonders lange Sommerpause hatte einen Grund: Das Reich von Sternekoch Simon Lang wurde komplett neu gestaltet. Ein modernes Arrangement soll für frischen Wind sorgen, Stammgästen Abwechslung bieten - und neues Publikum anlocken. Bevor am Donnerstag wieder der Betrieb startet, gab es vorab einen Einblick in das Restaurant.