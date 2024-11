Das Aus der afa: Ein schleichender Prozess

Die Augsburger Frühjahrsausstellung, kurz afa, war über Jahrzehnte hinweg eine Institution. Diese Zeiten haben sich geändert, die afa litt zuletzt unter Besucherschwund und einem Rückgang an Ausstellern. Im Jahresprogramm der Messe Augsburg für das Jahr 2025 taucht sie nicht mehr auf. In ihrem eigenen Jahresplan führt die Firma Afag aus Nürnberg als Veranstalter die afa ebenfalls nicht. Überhaupt meldet die Afag keine Veranstaltungen in Augsburg für 2025. Ist das Aus der afa also endgültig besiegelt?

