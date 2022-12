Augsburg

vor 1 Min.

Das Baumgutachten zum Bahnhofsvorplatz soll Mitte 2023 fertig sein

Plus Bald steht fest, in welchem Zustand die 45 Bäume auf dem Augsburger Bahnhofsplatz und in der Viktoriastraße sind - und ob sie erhalten werden könnten.

Von Stefan Krog

Ein unabhängiger Baumgutachter wird nun im Auftrag der Stadt untersuchen, in welchem Zustand die Bäume auf dem Augsburger Bahnhofsvorplatz und in der Viktoriastraße sind. Das Gutachten soll Mitte 2023 vorliegen. Wie berichtet hatte die Stadt zunächst vorgeschlagen, alle 45 Bäume in diesem Bereich zu fällen und neu zu pflanzen, um den Bahnhofsvorplatz neu zu gestalten. Allerdings regte sich dagegen Widerstand in der Stadtgesellschaft und der Politik.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen