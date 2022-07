Augsburg

vor 31 Min.

Das Bedauern über das Aus der Grindtec in Augsburg ist groß

Plus Die Fachmesse für Schleiftechnik zieht von Augsburg nach Leipzig. Die Augsburger FDP kritisiert die Messegesellschafter.

Von Michael Hörmann

Die internationale Fachmesse Grindtec, die die Schleiftechnik-Branche anspricht, verlässt nach 24 Jahren den Messestandort Augsburg. Die Veranstaltung findet künftig in Leipzig statt. In Augsburg ist die Enttäuschung groß, zumal vorerst kein Ersatz in Sicht ist. Die Augsburger FDP kritisiert dagegen die Messegesellschafter.

