Das Brechthaus in der Altstadt wird kurzfristig geschlossen

Einrichtung ist ab Montag für drei Wochen dicht. Betreiber des Museums verweist auf die Stadt Augsburg, die sich zu den Gründen vorerst nicht äußert.

Das Brechthaus in Augsburgs Altstadt ist Geburtshaus des Dichters, Dramatikers und Schriftstellers Bertolt Brecht. Das Gebäude mit der Adresse "Auf dem Rain 7" ist als Museum konzipiert. Betreut wird die Einrichtung von der Regio Augsburg Tourismus. Am Donnerstagmittag hieß es von der Regio, dass das Brechthaus kurzfristig geschlossen werden müsse. Von Montag, 18. März, bis Freitag, 5. April, ruht der Betrieb. Die Schließung fällt in die Osterferien. Veranlasst hat die kurzfristige Schließung die Stadt Augsburg.

Warum es zur kurzfristig angeordneten Schließung kommt, ließ die Stadt auf wiederholte Anfrage unbeantwortet. Wie zu hören ist, landete der Vorgang im Kulturreferat. Das Baureferat fühlte sich nicht zuständig. Das Brechthaus ist Ziel vieler Stadtführungen. Gegenüber liegt das Café Dede, das im Herbst 2022 eröffnet wurde. Es wird hervorragend angenommen. (möh)