Das bringt die Energiepreisbremse den Augsburgern

Die Stadtwerke verschicken in diesen Tagen tausende Briefe. Kunden erfahren, was sie mit staatlichem Preisdeckel jetzt für Strom und Gas zu zahlen haben.

Die Stadtwerke arbeiten ihren Rückstand bei der Berechnung der neuen Abschläge für Energiekunden nach und nach auf. Seit Anfang März entlastet der Staat Verbraucher, indem er einen Teil des Preises für Strom, Gas und Fernwärme deckelt. Wie berichtet war es den Stadtwerken aufgrund des kurzen zeitlichen Vorlaufs nicht gelungen, für alle Kunden und Kundinnen zu berechnen, wie viel sie ab März monatlich zu zahlen haben. Auch andere Energieversorger stehen vor ähnlichen Problemen.

Für März wurden von den Stadtwerken bei den betroffenen Kunden keine Abschlagszahlungen kassiert. Laut Stadtwerken werden in diesen Tagen viele Informationsschreiben an Kunden und Kundinnen verschickt, in denen über die Höhe des neuen Abschlags informiert wird. Diese Kunden und Kundinnen müssen jetzt rückwirkend zum März den gesenkten Abschlag zahlen. Bei anderen Verbrauchern wird es wohl noch einige Wochen dauern, bis sie Post bekommen. Man gehe nach Kundengruppen gestaffelt vor, so die Stadtwerke. (skro)