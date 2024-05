Das Café Kitzenmarkt in Augsburg schließt

Im Augsburger Café am Kitzenmarkt gibt es Backwaren, Frühstück und Mittagsgerichte. Am Samstag ist das letzte Mal geöffnet.

In den vergangenen Jahren war das Geschäft Kitzenmarkt in der gleichnamigen Straße nahe der Ulrichsbasilika eine feste Anlaufstelle für Anwohner und Berufstätige. In dem kleinen Laden gab es Backwaren, Kaffee und Lebensmittel, die Kundschaft traf sich dort aber auch zum Frühstück oder zum wechselnden Mittagstisch. Am Samstag, 18. Mai, öffnet der Kitzenmarkt das letzte Mal.

Über die Gründe, warum die beiden Gesellschafterinnen das Geschäft schließen, wollen sie keine Auskunft geben. Leicht fällt es ihnen nicht, von den vielen Stammkunden Abschied zu nehmen. Fünf Jahre haben sie das Café betrieben. Eine gastronomische Nachfolge ist für das Geschäft geplant, allerdings werde diese nicht direkt im Anschluss realisiert werden können, heißt es auf Anfrage. (ziss)

