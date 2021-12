Das "Cringe"-Video des Augsburger Regisseurs wird aus dem Netz genommen

Der Lidl-Weihnachtswerbespot "Der Cringe" kann nicht mehr aufgerufen werden. Warum das Video des Regisseurs David Helmut verschwunden ist.

Innerhalb kurzer Zeit hatte sich der weihnachtliche Werbespot "Der Cringe", den der Augsburger David Helmut für den Discounter Lidl produziert hat, zu einem viralen Internet-Hit mit mehreren Millionen Aufrufen gemausert. Nun hat ihn der Discounter von sich aus aus dem Netz genommen. Nach Angaben von Lidl sei eine zu große Nähe zum oscarprämierten Film "Joker" von Warner Bros. festzustellen gewesen.

"Cringe" nicht mehr abrufbar: Zu große Ähnlichkeit zu "Joker"

In der Vergangenheit hatten die kurzen Werbefilme, die Helmut für Lidl gedreht hatte, wie etwa "LIDL Land" oder "Haus des kleinen Geldes", stets großen Wiedererkennungswert besessen. Nicht zuletzt aufgrund ihrer Anlehnung an ikonische Film- oder Serientitel hatten sie alljährlich in der Vorweihnachtszeit für großes Medienecho gesorgt. (kajoh)

