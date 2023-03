Das Deutschlandticket ist zum Erfolg verdammt

Plus Noch sind nicht alle Formalien fürs 49-Euro-Ticket geklärt. Wenn der AVV aber tatsächlich zurückziehen sollte, wäre das kaum zu vermitteln.

Das 49-Euro-Ticket wird - nachdem das schon beim Neun-Euro-Ticket im vergangenen Jahr passiert ist - wieder ein Angebot, das mit heißer Nadel gestrickt wird. Dass das entsprechende Gesetz zum 49-Euro-Ticket erst wenige Tage vor geplantem Verkaufsstart durchgewunken werden soll, sagt eigentlich alles. Der Zeitplan ist auf Kante genäht. Vor allem der Bund hat aber ein massives Interesse daran, dass das von ihm angestoßene Ticket zum angekündigten Termin im Mai kommt - alles andere wäre eine Blamage ohne Ende.