vor 16 Min.

Start-up aus Augsburg liefert begehbare Modelle für Häuslebauer

Was wie eine 3-D-Simulation aussieht, ist ein begehbares Haus. Die Augsburger Firma CS Blocks baut begehbare Raummodelle aus Kunststoff-Steinen, die an großes Lego erinnern.

Plus Die Firma CS-Blocks will Bauherren helfen, indem es aus Strichzeichnungen der Architekten Hausmodelle in Originalgröße baut. So sollen Planungsfehler minimiert werden.

Von Fridtjof Atterdal

Ein eigenes Haus zu bauen, ist für die meisten Menschen eine einmalige Investition. Deshalb sollte dann auch alles perfekt sein, wenn das Eigenheim erst mal steht. Umso ärgerlicher, wenn beim fertigen Gebäude auffällt, dass die Fenster zu klein sind, das Wohnzimmer zu groß geriet oder eine Wand ganz anders gesetzt wurde, als man sich das vorgestellt hatte. "Ist so ein Fehler erst einmal passiert, ist er meist gar nicht mehr oder nur mit erheblichem finanziellen Aufwand korrigierbar", sagt Christian Spaar. Der Handwerker hat mit Kollegen in Augsburg deshalb die Firma CS-Blocks gegründet, die Häuslebauern, aber auch großen Bauträgern solche Enttäuschungen künftig ersparen möchte.

