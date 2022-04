Das eineinhalbstündige Hupkonzert bei der Lkw-Demo bleibt folgenlos

Die Stadt Augsburg wird nach Stand der Dinge kein Verfahren wegen des Hupkonzerts bei der Lkw-Demo einleiten. So begründet Ordnungsreferent Frank Pintsch das Vorgehen.

Es war ein Aufreger für einige Bürgerinnen und Bürger: Am vergangenen Samstag hatten 50 Lkw-Fahrer und -Fahrerinnen in Augsburg gegen die hohen Spritpreise demonstriert. Sie taten dies bei einer eineinhalbstündigen Fahrt durchs Stadtgebiet. Um auf sich aufmerksam zu machen, gab es ein nahezu durchgehendes Hupkonzert - ein Verstoß gegen die Auflagen, hieß es danach bei der Polizei. Ob es dafür eine Strafe geben soll, müsse die Stadt Augsburg entscheiden. Ordnungsreferent Frank Pintsch sagt nun, dass die Aktion folgenlos bleiben werde.

"Der zwischenzeitlich ausgewertete polizeiliche Einsatzbericht äußert sich dahingehend, dass weder Straftaten noch Ordnungswidrigkeiten festgestellt werden konnten." Folglich lägen der Stadt keine Anzeigen vor, "sodass die Einleitung entsprechender Verfahren derzeit nicht möglich ist".

Die Polizei begleitete den Lkw-Konvoi. Foto: Michael Hörmann

Hupen bei der Lkw-Demo am Samstag in Augsburg war nicht genehmigt

Pintsch bestätigt, dass mit den Organisatoren der Demo vorab vereinbart worden sei, dass während der Fahrt nicht gehupt werden dürfe: "Im Vorfeld fand zwischen Ordnungsbehörde, Polizei und Veranstalter ein Kooperationsgespräch statt, in welchem das Thema ausführlich thematisiert wurde."

Die Einschätzung und Beurteilung der tatsächlichen Nichtbeachtung des Hupverbots "samt daraus resultierender Lärmbelästigungen für Dritte kann jedoch ausschließlich durch die Einsatzleitung der Polizei vor Ort erfolgen".

Die Lkw-Fahrer und -Fahrerinnen demonstrierten gegen die hohen Sprit- und Energiekosten. Foto: Michael Hörmann

Lkw-Demo in Augsburg: Das sagt die Polizei

Ein Einschreiten der Polizei während der Demonstration sei allerdings nie infrage gekommen, sagte ein Polizei-Sprecher nach der Demo: "Eine Versammlung kann wegen eines derartigen Auflagenverstoßes aber nicht ohne Weiteres von der Polizei gestoppt, unterbrochen oder aufgelöst werden, weil dies nicht verhältnismäßig wäre."

Die Organisatoren der Lkw-Demo kommen ohne Strafe davon. Grundsätzlich können Verstöße gegen versammlungsrechtliche Beschränkungen mit bis zu 3000 Euro belangt werden. Die jeweilige Höhe sei stets einzelfallbezogen auf Grundlage der bestehenden Aktenlage festzusetzen, informiert Pintsch. Aktuell seien bei Versammlung und Demonstrationen in Augsburg keine Verstöße registriert worden: "Dies hängt insbesondere mit dem Wegfall zahlreicher infektionsschutzrechtlicher Maßnahmen zusammen."

Organisatoren der Lkw-Demo wollen 255 Euro an die Stadt spenden

Die Demo war von Andreas Hartl und Robert Baumann organisiert worden. Sie hatten unter der Woche, als noch über eine mögliche Strafe diskutiert wurde, gesagt, dass sie unabhängig davon 255 Euro an die Stadt spenden möchte. Der Betrag stammt aus dem Erlös des Verkaufs von Kaffee und Wurstsemmeln. Pintsch reagiert auf dieses Angebot: "Spenden und die Ahndung von etwaigen Ordnungswidrigkeiten stehen in keinem Zusammenhang und sind sachlich und finanziell immer zu trennen." Die Stadt freue sich grundsätzlich über bürgerschaftliches Engagement. Dennoch gelte: "Spenden an eine karitative Einrichtung sind grundsätzlich begrüßenswert." Ursprünglich war von Veranstaltern geplant, dass die Spende an die Augsburger Tafel geht.