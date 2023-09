Das Ende der Dauerbaustelle an der Stadtbad-Kreuzung rückt näher

Seit März kommt es zu Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt. Die Stadt Augsburg nennt Fahrplan für drei Großbaustellen. Wann fährt die Tramlinie 1 regulär?

Verkehrsteilnehmer, die an der Kreuzung beim Alten Stadtbad in Augsburg vorbeikommen, kennen die Situation: Es staut sich dort häufig. In diesem Jahr ist die Verkehrslage besonders schlimm, weil es rund um die Kreuzung zu weiteren Großbaustellen gekommen ist. Noch wird überall gearbeitet, doch ein Ende ist zumindest in Sichtweite. Wie die Stadt Augsburg auf Anfrage informiert, könnte der Verkehr bereits Ende Oktober regulär fließen. Offen ist gegenwärtig allerdings, wann die Straßenbahnlinie 1 von Lechhausen bis Königsplatz wieder verkehrt. Hier fahren momentan noch Ersatzbusse.

Drei Großbaustellen sind aufeinander abgestimmt

Drei Großbaustellen sind es, die seit Monaten den Verkehrsfluss in der Innenstadt beeinträchtigen. Arbeiten laufen an der Stadtbad-Krenzung, am Schmiedberg und dessen Umfeld (Stadtmetzg) sowie am Mittleren Graben. Die Verantwortlichen vom städtischen Mobilitäts- und Tiefbauamt informieren, dass es zumindest keine ungewollte Verlängerung geben dürfte: "Wir sind trotz der Starkregenereignisse im Sommer gut im Zeitplan." Aktuell sehe es danach aus, dass beide Projekte am Schmiedberg und an der Stadtbad-Kreuzung bereits im Oktober fertiggestellt sein könnten. Ursprünglich war beim Schmiedberg als Ziel Mitte November angepeilt worden.

Die Sperrung am Schmiedberg führt bis auf Weiteres dazu, dass die Straßenbahn stadteinwärts nicht fahren kann. Ob mit dem Ende dieser Baustelle allerdings der Tramverkehr sofort aufgenommen wird, sei offen, heißt es bei der Stadt: "Es gibt noch weitere Baustellen in der Blücherstraße und in der Jakoberstraße, die im Windschatten der Baumaßnahme am Schmiedberg laufen." Es sind Abschnitte, die auch von der Straßenbahn angefahren werden.

Am Schmiedberg wird der Abwasserschacht modernisiert

Seit Anfang Juli laufen die Arbeiten am Schmiedberg. Am Abwasserschacht und am Brückenbauwerk über den Stadtbach aus dem Jahr 1901 stehen Instandhaltungsmaßnahmen an. Die Arbeiten seien notwendig, "da der Abwasserschacht im Starkregenfall vor Überschwemmungen schützt und die Renovierung der Brücke zur Sicherstellung der Standsicherheit, Dauerhaftigkeit und Verkehrssicherheit dringend erforderlich ist", teilt die Stadt mit.

Bereits Anfang März hatten die Arbeiten an der Stadtbad-Kreuzung begonnen. Schon damals berichtete die Stadt, dass sich die Arbeiten über Monate hinziehen werden. Umleitungen sind ausgeschildert, die Autofahrer werden nach wie vor durch ein Wohngebiet in der Jakobervorstadt umgeleitet. An der Straße "Am Lauterlech" fielen auf einer Straßenseite die Parkplätze weg, damit Busse durchfahren können. Anwohner ärgerten sich über eine Vielzahl an Strafzetteln. Die Stadt schaffte einige zusätzliche Parkplätze im Viertel. An der Baustelle beim Alten Stadtbad wird weiterhin gearbeitet. Für Fußgänger und Radler wird in es an einzelnen Stellen sehr eng.

Am Mittleren Graben schreiten die Bauarbeiten ebenfalls voran

Umfangreiche Arbeiten laufen zudem seit mehreren Monaten in unmittelbarer Nähe. Am Mittleren Graben gibt es ebenfalls Beeinträchtigungen. Die direkte Fahrt aus Richtung MAN kommend zum Einkaufscenter City-Galerie ist nicht möglich. Autofahrer werden umgeleitet, auch die Route der Buslinie 35 hat sich geändert.

Augsburg Baustelle Großbaustelle Mittlerer Graben Foto: Michael Hörmann

Für das Teilstück am Mittleren Graben liegen die Arbeiten im Zeitplan. Wie geplant soll der Verkehr in diesem Bereich ab Ende Oktober regulär fließen. Dann wird es auch wieder möglich sein, stadtauswärts in Richtung MAN auf direktem Weg zu gelangen. Der Mittlere Graben gilt als eine innerstädtische Hauptverbindungsachse.

Zu den Kosten macht die Stadt keine näheren Angaben. Bei allen Baustellen würden die Gesamtkosten erst am Ende der Arbeiten feststehen.