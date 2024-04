Augsburg

Das erhofft sich die Stadt Augsburg von der Bezahlkarte für Asylbewerber

Plus 2500 Bezahlkarten hat Augsburg bestellt. Durch die Umstellung muss die Verwaltung nicht mehr so viel Bargeld vorhalten. Die Diakonie sieht die Karte kritisch.

Von Katharina Indrich

Seit Ende März setzen vier Kommunen in Bayern, darunter der Landkreis Günzburg, bei der Auszahlung von Leistungen an Geflüchtete auf ein Kartensystem. Bis Anfang Mai wird das Projekt nun in einer zweiten Phase ausgeweitet - auch auf die Stadt Augsburg. Hinter den Kulissen wird aktuell mit Hochdruck an der Umstellung gearbeitet.

Die Stadt hat insgesamt 2500 Bezahlkarten bestellt. Nachdem diese aber noch nicht angekommen seien, dauere es mit der Ausgabe noch, heißt es aus dem Sozialreferat. Von der Einführung der Bezahlkarte sind in Augsburg im ersten Schritt rund 1000 Menschen betroffen, denen bislang in aller Regel ihr Geld auf ein Bankkonto überwiesen wurde. Im Jahr 2023 habe die Stadt insgesamt rund 8,85 Millionen Euro für Leistungen an Berechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ausgegeben, die vom Freistaat komplett refinanziert wurden.

