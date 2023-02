Augsburg

Das erwarten die Händler von der Politik in Augsburg

Plus Beim Neujahrsempfang der Stadtratsfraktion Bürgerliche Mitte spricht Handelsexperte Andreas Gärtner über die Lage der Innenstadt. Es geht auch um das Auto.

Von Michael Hörmann

Die Stadtratsfraktion Bürgerliche Mitte steht nach eigenen Angaben "für die Mitte der Gesellschaft". Drei Stadträte der Freien Wähler, ein FDP-Mann und eine Kommunalpolitikerin von Pro Augsburg bilden das Team. Die Nähe zur Wirtschaft wird gerne betont. Es war insofern kein Wunder, dass beim Neujahrsempfang der Fraktion ein Experte aus dem Handel als Festredner eingeladen war. Andreas Gärtner, Geschäftsführer des schwäbischen Einzelhandelsverbands, sollte über Augsburgs Innenstadt sprechen. Dies tat er in pointierter Form, was ihm immer wieder einen Zwischenapplaus einbrachte. Gärtner sagte an die Adresse der Stadträte, was sich die Händler in Augsburg von der Politik erwarten.

