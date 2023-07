Augsburg

Das Fernwärme-Großprojekt in Oberhausen nimmt Gestalt an

Plus Baustellen für Fernwärme nerven Autofahrer in Augsburg-Oberhausen seit zwei Jahren. Welche Rolle die Trasse bei der Energiewende spielt und wann sie fertig sein wird.

Von Stefan Krog

Die dick isolierten, bierfassdicken Rohre, die momentan in zwischen Diesel- und Zirbelstraße in Oberhausen im Erdreich vergraben werden, sollen Bausteine der Energiewende in Augsburg in den kommenden Jahren und Jahrzehnten sein: Seit zwei Jahren bauen die Stadtwerke an ihrem Mammutprojekt "Nordspange", die vom Pfannenstiel über Heinrich-von-Buz- und Riedingerstraße bis nach Oberhausen-Nord zum künftigen Wohngebiet auf dem Zeuna-Stärker-Areal mit seinen 650 Wohnungen führt. Neun Millionen Euro kostet das Projekt, das Autofahrern vor allem durch Straßensperrungen - im vergangenen Jahr in der Riedingerstraße - auffällt. In den kommenden Jahren dürften weitere Baustellen im Zuge des Fernwärmeausbaus auf die Augsburger zukommen, weil der Fernwärmeanteil an der Energieversorgung wie berichtet auf 40 Prozent bis zum Jahr 2040 steigen soll.

Fernwärme in Augsburg: Industriepark hängt jetzt an der neuen Leitung

Am Montag wurde der erste Großabnehmer an die neue Leitung angeschlossen, die künftig auch das Josefinum, die Rentenversicherung und die Drei-Auen-Schule versorgen soll. Versorgt wird ab jetzt der Industriepark Augsburg (IPA), der auf dem früheren Gelände des Druckmaschinenherstellers MAN Roland liegt. „Der Industriepark Augsburg trennt seit mehr als zehn Jahren schrittweise seine Energieversorgung von seiner ehemaligen Schwester, der heutigen MAN ES“, so IPA-Geschäftsführer Martin Popp. Der eigene Anschluss sei für die Bedürfnisse der Mieter auf dem Gelände optimiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

