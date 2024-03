"Das Festzelt gestürmt": Das Gögginger Frühlingsfest kommt gut an

Festwirt und Schausteller freuen sich über den Besucherandrang auf dem ersten Volksfest im Jahr. Abends ist das Zelt gut gefüllt, doch auch die Mittagszeit hat ihre Fans.

"Man könnte meinen, die Leute haben jahrelang aufs Volksfest verzichten müssen, so haben sie am Freitag das Festzelt gestürmt", sagt Festwirt Thomas Kempter und sieht zufrieden aus. Fast 500 Gäste standen in der Schlange vor dem Festzelt am Gögginger Frühlingsfest an - innerhalb von Minuten war dann Stimmung auf den Bänken. Auch beim Mittagstisch am Montag ist das Binswanger-Zelt gut besucht, wenn auch mit einer ganz anderen Klientel. Für Senioren gibt es an diesem Tag ein ermäßigtes Angebot und viele ältere Besucher lassen sich Bratwürste und Bier schmecken.

Die Band "Freibier" sorgte für Stimmung. Foto: Michael Hochgemuth

Hubert Greisel und Alfred Seemüller haben Knödel mit Schwammerln und Kässpatzen bestellt. Die beiden Rentner aus Göggingen haben sich zum Mittagessen getroffen. "Bei so schönem Wetter lohnt sich der Spaziergang zum Festzelt - für uns ist es nur ein Katzensprung", sagt Greisel. Für die Freunde ist mittags die beste Zeit im Zelt - die Musik sei leiser und das Publikum für ältere Herrschaften angenehmer. "Mir fehlen nur die Amis - mit denen hatten wir früher immer eine Riesengaudi", schwelgt Seemüller in Erinnerungen. Doch auch ohne Amerikaner, das Bier sei gut und das Essen preiswert.

Elisabeth, die ihren Nachnamen nicht in der Zeitung lesen möchte, lauscht der Volksmusik, die um diese Zeit vom Band kommt. "Ich mag diese Art von Musik, ich komme vom Land, auch wenn ich schon seit 40 Jahren in Augsburg lebe", verrät sie. Die Rentnerin hat Gutscheine für den Mittagstisch, deshalb bestellt sie dann doch Bratwürste und ein kleines Bier, obwohl sie eigentlich Lust auf ein halbes Hendl gehabt hätte. "Ich gehe nicht mehr so oft raus - aber hier fühle ich mich wohl und erinnere mich an meine Jugendzeit zurück", sagt die 86-jährige.

Gögginger Frühlingsfest: Höchste Zeit, dass die Volksfestzeit wieder beginnt

Für Bernhard und Dominik ist es höchste Zeit, dass die Volksfestzeit wieder beginnt. Vater und Sohn aus Großaitingen sind heute in Augsburg zum Einkaufen - spontan haben sie zu Mittag Halt im Festzelt gemacht. "Wir lieben die bayerische Gemütlichkeit und gehen gerne aufs Volksfest", sagt Vater Bernhard. In Göggingen sind sie zum ersten Mal - doch das Bierzelt hat sie überzeugt und sie wollen am Wochenende wiederkommen. "Dann aber in Tracht", verspricht Sohn Dominik.

70 Bilder Das Gögginger Frühlingsfest startet: Das sind die ersten Bilder Foto: Michael Hochgemuth

Die Bilanz fürs erste Wochenende von Festwirt Thomas Kempter fällt positiv aus. Erwartungsgemäß sie der Freitag der stärkste Tag gewesen, doch auch am Samstag und Sonntag war im Festzelt viel los. "Besonders gefallen hat mir, dass am Samstag vor dem FCA Spiel viele Fans im Zelt waren und ein paar Bier getrunken haben", so Kempter. Und er freut sich, dass es bislang friedlich geblieben ist. "Die Leute kommen und verbringen hier ein paar schöne Stunden, fernab von allen schlechten Nachrichten", so der Festwirt. "Jeder holt seine Tracht raus und hat einfach Lust auf einen schönen Abend mit Freunden", glaubt er.

Gelungener Auftakt auf dem Gögginger Frühlingsfest

"Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen, aber die Prognose ist ja gut", hofft der Festwirt. Er verweist auf den Familientag am Mittwoch, an dem es auf dem Frühlingsfest besondere Angebote für Kinder und Familien gibt. Am Mittwochabend spielt im Festzelt eine Augsburger Newcomerband mit dem Namen "Leckomio". "Das sind fünf Jungs aus Augsburg, die jetzt so richtig loslegen wollen", verspricht Kempter.

Auch ein Kinderkarussell steht auf dem Gögginger Frühlingsfest. Foto: Michael Hochgemuth

Auch bei den Essständen und Fahrgeschäften im Freien hat man sich über den gelungenen Saisonauftakt gefreut. "Das Wetter hat gepasst und das Frühlingsfest war gut besucht", sagt Manuela Müller-Manz, die den Besuchern Steckerlfisch und Fischsemmeln verkauft. "Man hat das Gefühl, die Menschen freuen sich, dass es jetzt wieder mit den Volksfesten losgeht", so die Vorsitzende des Bayerischen Landesverbandes der Marktkaufleute und Schausteller. Der Andrang sei mit den vergangenen Jahren zu vergleichen, was Müller-Manz als gutes Zeichen wertet. "Bei all den schlechten Nachrichten ist es doch beruhigend, wenn die Saison so losgeht", findet die Marktkauffrau.