Das Freibad Lechhausen muss dieses Jahr womöglich geschlossen bleiben

Plus Das Freibad in Augsburg-Lechhausen wurde nie an die Kanalisation angeschlossen – nun ist die bisherige Lösung nicht mehr zulässig. Daher ist unklar, ob es wie gewohnt öffnen wird.

Von Andrea Bogenreuther

Die unerfreulichen Nachrichten rund um die Augsburger Bäder reißen nicht ab. Kaum konnte die Sportverwaltung vermelden, dass das Ölleck im Spickelbad behoben ist und das Bad wieder geöffnet werden kann, ereilte sie die Information, dass nun im Freibad Lechhausen Handlungsbedarf besteht. Solange das Bad nämlich nicht an die städtische Kanalisation angeschlossen ist, darf es nicht mehr öffnen. Die bisherige Handhabung, das Abwasser des Bades in den Proviantbach abzuleiten, sei künftig nicht mehr zugelassen, teilte Sportamtsleiterin Petra Keller den Mitgliedern des Sportausschusses in seiner Sitzung am Montag mit.

