Das Frühlingsfest in Göggingen eröffnet die Volksfestsaison in der Region

Das Frühlingsfest in Göggingen beginnt am Freitag. Es gibt einen kleinen Vergnügungspark und ein großes Bierzelt. Der Betrieb dauert bis Sonntag, 17. März.

Das Gögginger Frühlingsfest ist der traditionelle Auftakt für die Volksfestsaison in der Region Augsburg. Los geht es im Augsburger Stadtteil am Freitag, 8. März. Wie gewohnt gibt es auf dem Festgelände einen kleinen Vergnügungspark. Marius Morar (links im Bild) und Adrian Grigoras bauten zu Wochenbeginn das Kinderkarussell auf. Zünftig gefeiert wird im Binswanger-Festzelt.

Am Freitag startet das Gögginger Frühlingsfest. Marius Morar (links) und Adrian Grigoras bauen das Kinderkarussell auf. Foto: Peter Fastl

Das Frühlingsfest dauert bis Sonntag, 17. März. Auftakt ist am Freitag, 8. März. Zunächst gibt es einen Freibierausschank auf dem Gelände des alten Bauhofes. In einem Umzug geht es danach weiter zum Festplatz in der Pfarrer-Bogner-Straße. Oberbürgermeisterin Eva Weber eröffnet das Volksfest gegen 17 Uhr mit dem traditionellen Bieranstich. Das Festzelt hat von Montag bis Samstag ab 11.30 Uhr geöffnet. Am Sonntag öffnet es bereits um 10 Uhr. (möh)

