Augsburg

vor 49 Min.

Das "Gedächtnis" Oberhausens: Was Marianne Schuber am 90. umtreibt

Plus Die Augsburger Historikerin Marianne Schuber muss mit ihrem Museumsstüble umziehen. Es gäbe neue Räume, doch die haben einen Nachteil. Heute wird erst mal gefeiert.

Von Nicole Prestle Artikel anhören Shape

Marianne Schuber ist auf dem Sprung, mal wieder. Sie hat an diesem Nachmittag noch etwas vor, das Telefon hat sie quasi beim Hinaushuschen abgehoben. Aber dann kommt sie ins Erzählen – kurzweilig und humorvoll, so wie man sie kennt, diese passionierte Oberhauserin. An diesem Dienstag wird sie 90, und weil eine Marianne Schuber nichts dem Zufall überlässt, hat sie auch diesen Ausnahmetag durchgeplant. Vielleicht vergisst sie für einige Stunden so die Sorgen, die sie umtreiben, um eines ihrer wichtigsten Projekte: das Oberhauser Museumsstüble im gleichnamigen Augsburger Stadtteil.

Neulich, bei einem Besuch in der Innenstadt, hat Marianne Schuber das vielleicht letzte "Ausstellungsstück" für die Zollernstraße gekauft: eine asiatische Winkekatze. "Die stelle ich jetzt dann ins Schaufenster", sagt sie. Galgenhumor. Denn Marianne Schuber muss raus aus den 53 Quadratmetern, in denen sie – dicht und kenntnisreich – Oberhauser Stadtteilgeschichte präsentiert und Menschen verbindet. Das Haus ist 50 Jahre alt, es heißt, eine Sanierung würde zu teuer, also wird abgerissen. Bis 31. Dezember bleibt Zeit, eine neue Bleibe zu finden. Die Stadt Augsburg hat Schuber einen Raum im Gaswerk in Aussicht gestellt. Aber es gibt einen Haken: "Dort hätte ich nur halb so viel Platz." Der Umzug des Museumsstübles ginge also mit einer Verkleinerung einher und Marianne Schuber fragt sich, wohin mit ihrer Sammlung. Einlagern? Wegwerfen?

