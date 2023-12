Augsburg

07:00 Uhr

Dieses Geheimnis steckt hinter der besonders aufgeräumten Norma-Filiale in Oberhausen

Kheder Mdvan Isa, Josch Rosenhammer, Ahmed Abbas Werdiund und Bereichsleiterin Selina Elbl (v.l.) halten die Norma-Filiale in Oberhausen in Ordnung. Und das so gut, dass der Markt wohl der ordentlichste in Augsburg ist.

Plus Mit Elan und Disziplin führt ein junges, internationales Team den Norma an der Donauwörther Straße in Augsburg. Wie das geht und warum ihnen ohne Arbeit langweilig wird.

An der meterhohen Wand der Zapfhahn-Kneipe leuchtet hell das zitronengelbe Mauer-Bild, das Künstlerinnen für das letzte Friedensfest dort angebracht haben. Auf dem Parkplatz ist Platz, in der Norma-Filiale nebenan herrscht noch die Ruhe vor dem Sturm. Von der Decke baumeln ordentlich die Plakate mit den Angeboten der Woche, Drahtkörbe mit Spielzeug und Praktischem für den Haushalt stehen im Mittelgang. Zwei, drei Kunden schieben ihre Wagen durch die schnurgeraden Gänge. Ein ordentlicher Discounter, vielleicht der ordentlichste der Stadt Augsburg - was natürlich seinen Grund hat.

Hinten stehen zwei junge Männer, einer rückt wie nebenbei die Waren in einem Regal zurecht. Sie versprühen Elan und gute Laune. Einer hat eine gebrochene Hand, ist krankgeschrieben und nur für das Gespräch mit der Zeitung reingekommen. „Wir lachen hier viel, ich vermisse die Geschäftigkeit, den Trubel jetzt schon“, sagt Josch Rosenhammer.

