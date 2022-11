Augsburg

18:00 Uhr

Das "Geisterhaus" am Schmiedberg hat einen neuen Eigentümer

Das große Gebäude am Schmiedberg in Augsburg steht seit Jahren leer und ist daher als "Geisterhaus" berüchtigt. Nun ist es verkauft worden.

Plus Die bekannte Bauruine in Augsburg rottete zuletzt vor sich hin. Nun ist klar, wer die Immobilie erworben hat. Ein Vertreter der Firma sagt, was mit dem Objekt geschehen soll.

Von Jan Kandzora

Jahrelang verfiel die Bauruine am Schmiedberg in der Innenstadt immer mehr, nun gibt es neue Entwicklungen. Die Immobilie, aufgrund ihrer schier endlosen Leerstandsgeschichte in Augsburg als "Geisterhaus" bekannt, ist verkauft worden. Neue Eigentümerin ist eine Objektgesellschaft von "Köse Immobilien", ein Unternehmen für Projektentwicklung aus Hamburg. Wie Projektleiter Cihat Nazirli auf Anfrage bestätigt, wurde der Verkaufsprozess im Oktober abgeschlossen. Die Baufirma hat mit dem heruntergekommenen Objekt große Pläne.

