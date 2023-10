Das Geschäft "Ideenreich" hört am Augsburger Stadtmarkt auf

Nach fünf Jahren kommt das Aus für das Geschäft "Ideenreich" am Stadtmarkt. Geschäftsführerin Milana Reitmayer konzentriert sich auf ihren Laden in der Altstadt.

Der Augsburger Stadtmarkt verliert ein weiteres Geschäft. Der Laden "Ideenreich" in der Gemüsegasse ist leer geräumt. Zuletzt gab es am Stadtmarkt einige Abschiede. Fünf Jahre lang hatte Inhaberin Milana Reitmayer Geschenkartikel verkauft. Dazu gehörten Wohnaccessoires und italienische Mode. Die Geschäftsfrau konzentriert sich nun auf ihren Laden in der Altstadt. Hier hat sie zusammen mit einem italienischen Gastronomen ein innovatives Geschäftsmodell entwickelt.

"Es sind vor allem persönliche Gründe", sagt Milana Reitmayer zum Abschied vom Stadtmarkt. Es habe sich bei ihr einiges verändert. Der Stadtmarkt ist aus ihrer Sicht eine gute Einkaufsadresse: "Er ist aber für mich wie ein Puzzle." Insofern muss das Gesamtgefüge stimmen. Aktuell seien Kunden aufgrund der unterschiedlichen Öffnungszeiten immer wieder irritiert.

Milana Reitmayer führt das Geschäft "Ideenreich" in der Altstadt. Foto: Silvio Wyszengrad

Milana Reitmayer hat die Lust am Verkauf nicht verloren. Am Hunoldsgraben betreibt sie seit knapp zehn Jahren ihr Geschäft "Ideenreich". Hier werde sie bleiben, sagt die Inhaberin. Sie sei auch immer wieder bereit für neue Ideen. Mit dem benachbarten Gastronomen Enzo Dragone macht sie gemeinsame Sache. Abends nach 18 Uhr finden mitunter Veranstaltungen in ihrem Laden statt. Serviert und bedient wird vom Restaurant aus. Der Tisch im Laden hat dabei eine Tischnummer des Lokals. Als geschlossene Gesellschaft könne man sich aber bei ihr im Laden umsehen "und gerne etwas kaufen", sagt Milana Reitmayer.

Leerstand am Stadtmarkt: Es zeichnet sich eine Lösung ab

Dem Vernehmen nach zeichnet sich am Stadtmarkt für den Leerstand eine Lösung ab. Die Postkartenständer, die am Donnerstag vor dem Laden standen, gehören jedenfalls zu einem anderen Geschäft.

