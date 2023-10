Augsburg

13:16 Uhr

Das gibt es beim Spaziergang durch Oberhausen zu entdecken

Plus Zum dritten Mal ist Baureferent Steffen Kercher mit Bürgern durch Oberhausen gegangen und hörte sich die Sorgen der Menschen an. Was für den Stadtteil geplant ist.

Von Fridtjof Atterdal

Es ist ein Quartier, das einen schwierigen Ruf hat: Oberhausen ist multikulturell, am Bahnhof trifft sich die Szene und in den Köpfen vieler Menschen, die nicht dort wohnen, verfestigt sich ein Bild von einem schwierigen Stadtteil. Augsburgs Baureferent Steffen Kercher muss sich bei einem Spaziergang durch den Stadtteil aber vor allem eines anhören: Die Parklets (Sitzbänke) an der Ecke Wolfgangstraße/Emilienstraße im Viertel Rechts der Wertach nerven die Anwohnerinnen und Anwohner. Während Teilnehmer des dritten Stadtteilspaziergangs mit dem Baureferenten gerade über Quartiersentwicklung diskutieren, zeigt ein vorbeigehender Rentner laut schimpfend, was er von den Sitzmöbeln hält. Parkplätze will er dort wieder sehen, sagt er, und keine Sitzmöbel. Und was sind weitere Sorgen im Stadtteil?

Die Flurstraße in Oberhausen war eine Station des Stadtteilspaziergangs. Foto: Annette Zoepf

Der Spaziergang, mit dem Augsburgs neuer Baureferent die Stadt und ihre Bewohner kennenlernen will, führt diesmal durch das Quartier Rechts der Wertach und Oberhausen. Im Gegensatz zu Veranstaltungen in anderen Stadtteilen sind Verkehrs- und Parkprobleme bei diesem Spaziergang höchstens Randthemen. Man schaut gelungene Sanierungsmaßnahmen an und diskutiert über künftige Vorhaben der Stadt. Die Menschen, die sich im Stadtteil aktiv einbringen, sprechen lieber über die Potenziale als über die Probleme.

