Corona-Regeln: Das gilt beim Besuch in Augsburger Seniorenheimen

Begegnungen mit Angehörigen sind alten Menschen sehr wichtig, gerade zur Weihnachtszeit. Alle Gäste brauchen einen negativen Testnachweis, selbst bei dreifacher Impfung.

Weihnachten ist für viele alte Menschen in Seniorenheimen eine besonders emotionale Zeit. Erinnerungen an Festtage im Kreis der Familie werden wach, Angehörigenbesuche werden sehnlich erwartet. Dieser Gefühlslage sind sich die Träger der Pflegeeinrichtungen bewusst. Auf verschiedene Weise versuchen sie, ihren Bewohnerinnen und Bewohnern die Tage angenehm zu gestalten. In allen fünf Einrichtungen der städtischen Altenhilfe fanden und finden laut Sprecherin Daniela Frumert Advents- und Weihnachtsfeierlichkeiten in coronakonformen Kleingruppen statt.

An Weihnachten gibt es im Seniorenheim ein besonderes Essen

Etwa im Seniorenzentrum Lechrain in Lechhausen: Bei Ente, Knödeln und Blaukraut, begleitet von Geigenmusik, verbrachten 33 geimpfte und negativ getestete Senioren im geschmückten Raum ein paar schöne Stunden. "Gerade für Demenzerkrankte ist es wichtig, dass sie sich in einer Gruppe als zusammengehörig fühlen und eine harmonische Stimmung erleben", betont Frumert. Auch an den Feiertagen werde es ein besonderes Menü geben, zudem seien Gottesdienste in den Pflegeheimen geplant.

Wer Angehörige besuchen will, hat dazu in den Einrichtungen der Altenhilfe sowohl an Heiligabend als auch an den Weihnachtsfeiertagen im Rahmen der bekannten Besuchszeiten Gelegenheit - maximal zwei Personen gleichzeitig sind erlaubt. Wichtig: Entsprechend den bayernweiten Regelungen benötigen alle Besucherinnen und Besucher einen gültigen negativen Corona-Test, unabhängig davon, ob sie geimpft oder genesen sind beziehungsweise bereits eine Booster-Impfung vorweisen können. Der Nachweis muss mitgebracht erden, Tests in den Einrichtungen sind im Allgemeinen nicht möglich.

Teststation im Seniorenzentrum Servatius in Augsburg

Lediglich im Seniorenzentrum Servatius im Hochfeld hat die Altenhilfe eine kleine Teststation eingerichtet, die nach vorheriger Absprache auch Angehörigen zur Verfügung steht, die in einer anderen Senioreneinrichtung der Altenhilfe einen Besuch machen möchten. Interessierte werden gebeten, ihren Testwunsch bei den Einrichtungen im Voraus anzumelden. Geöffnet ist die Servatius-Teststation Montag bis Freitag jeweils von 13.30 bis 17.30 Uhr sowie am Wochenende von 10 bis 17.30 Uhr.

Wer Heimbewohner zu sich nach Hause holen will, sollte laut Altenhilfe Folgendes bedenken: Geimpfte und Ungeimpfte werden nach der Rückkehr auf das Coronavirus getestet und sollen sich daraufhin ein oder zwei Tage auf ihrem Zimmer aufhalten - unabhängig ob sie nur für ein paar Stunden oder über Nacht außer Haus waren. Für ungeimpfte Bewohner verschärfen sich die Schutzmaßnahmen. Darüber hinaus appelliert die Altenhilfe allgemein an Angehörige, sich nicht nur bei Besuchen im Heim, sondern auch bei Begegnungen zu Hause vorher zu testen sowie Hygiene- und Abstandsregeln zu beachten.

Caritas sieht bei Aufenthalten außer Haus gewisses Risiko

Die Caritas Augsburg mit fünf Häusern in der Stadt und weiteren Einrichtungen im Umland kommuniziert ganz ähnliche Regeln. Nach Angaben der Pandemiebeauftragten Michaela Weber haben alle Angehörigen ein Infoschreiben erhalten, in dem die individuellen Besuchszeiten aufgelistet sind. Verwiesen wird darin auch auf die externen Teststationen, denn Testmöglichkeiten in den Häusern seien nur sehr eingeschränkt und mit vorheriger Terminvereinbarung möglich. Aufenthalte außer Haus, bei denen es unter Umständen zu Kontakten mit ungeimpften und ungetesteten Personen kommen könnte, sieht die CAB mit gemischten Gefühlen. "Bitte überlegen Sie sehr genau, ob Sie unsere Bewohner/-innen einem Risiko aussetzen wollen", heißt es in dem Rundbrief.