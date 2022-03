Das Gleis 1 am Augsburger Hauptbahnhof ist wegen des Tunnelbaus gesperrt

Die Stadtwerke stellen am Augsburger Hauptbahnhof den letzten Abschnitt im Bereich der Personengleise fertig. Zudem laufen im Untergrund weitere Arbeiten.

Am Hauptbahnhof wird von Dienstag, 22. März, bis voraussichtlich Freitag, 10. Juni, das Gleis 1 am Bahnsteig A gesperrt. Die Stadtwerke bauen in dieser Zeit den Bahnsteig inklusive Bahnsteigdach wieder auf – der Bahnsteig war für die Bauarbeiten zur Untertunnelung des Bahnhofs abgerissen worden. Mit Abschluss der Bauarbeiten am Bahnsteig A im Juni sind alle Bahnsteige und Gleisen am Hauptbahnhof wieder in Betreib.

Auch der Gleisbau im Straßenbahntunnel unter dem Hauptbahnhof schreitet weiter voran. Im Tunnel West, der Wendeschleife und dem Vorplatz West ist der Gleisbau nun komplett fertig. Nächstes Jahr sollen hier zunächst zwei Straßenbahnlinien rollen. Die Linien 3 und 4 und damit zwei der drei vorgesehenen Straßenbahnlinien werden in der Hauptbahnhof-Haltestelle halten und über die unterirdische Wendeschleife wenden. Die Linie 6 nach Pfersee/Stadtbergen fährt vorläufig weiter über die Pferseer Unterführung, weil der Gleisanschluss im Westen des Tunnels bis dahin nicht fertig sein wird.

14 Bilder Nach 20 Jahren Planung: Der Tunnel am Hauptbahnhof nimmt Formen an Foto: Silvio Wyszengrad

Augsburg: Arbeiten am Bahnhofstunnel gehen weiter

Ab April beginnen die technischen Ausbauarbeiten im östlichen Teil des Tunnels Richtung Innenstadt. Dort werden an der Straßenbahnrampe in der Halderstraße Fundamente für die Fahrleitungsmasten errichtet sowie der Gleisbau begonnen. Auch der Rohbau im unterirdischen Haltestellenbereich liegt laut Stadtwerken im Zeitplan. Dort werden in den nächsten Monaten bereits Glasfassaden mit Hintergrundbeleuchtung, Türen und Geländer angebracht sowie die Bodenbeläge eingebaut. Auch der Rohbau für die 18 Meter breite Verteilerebene ist fast fertig.

Im April beginnt zudem die Wiederherstellung der denkmalgeschützten Bahnhofshalle. Die historischen Fenster, Türen und Wandverkleidungen sind im Original aufbewahrt worden und werden nun wieder eingebaut. (AZ)