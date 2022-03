Augsburg

vor 47 Min.

Das Gögginger Frühlingsfest startet mit 2G-Regelung im Bierzelt

Plus Nach langer Pause beginnt am Freitag wieder die Volksfestsaison in Augsburg. Für den Osterplärrer ab Mitte April gibt es eine Idee unter den Schaustellern.

Von Michael Hörmann

Zwei Jahre lang bremste die Corona-Pandemie die kleinen und großen Volksfeste in Augsburg komplett aus. Dem "Mini-Plärrer", der in den Sommermonaten 2020 und 2021 als Alternative stattgefunden hatte, fehlte ein wesentliches Element: die Bierzelte. Gäste vergnügten sich in Außenbereichen von Ständen. Jetzt kehrt das Volksfesterlebnis nach langer Pause wieder zurück: Am Freitag, 25. März, startet das Frühlingsfest in Göggingen. Es gibt auch wieder ein Bierzelt. Allerdings gilt für Besucherinnen und Besucher eine Einschränkung.

