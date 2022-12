Augsburg

vor 31 Min.

Das Gymnasium Maria Stern bekommt überraschend einen neuen Leiter

Plus Christian Hörtrich übernimmt das Augsburger Gymnasium zum 1. Januar. Zum Weggang seiner Vorgängerin äußert sich das Schulwerk der Diözese nicht.

Von Nicole Prestle, Heike Schreiber

Die Nachricht, die das Schulwerk der Diözese Augsburg am Montag der Schulfamilie des Gymnasiums Maria Stern überbrachte, kam wohl für die meisten überraschend: Die bisherige Schulleiterin, hieß es da, verlasse das Gymnasium. Sie tut dies offenbar mit sofortiger Wirkung: Auf der Homepage der Schule ist ihr Name nicht mehr zu finden. Ab 1. Januar, also nach den Weihnachtsferien, übernimmt Christian Hörtrich die Aufgabe des Schulleiters. Er ist in der Bildungseinrichtung kein Unbekannter.

