Helio-Center am Hauptbahnhof kämpft weiter mit Leerständen

Plus Das Asia-Restaurant Gourmet-Tempel hat geschlossen, andere Flächen im Augsburger Helio-Center werden nie bezogen. Das Kino freut sich dagegen über guten Zuspruch.

Das Asia-Restaurant Gourmet-Palast hatte im Helio-Center am Hauptbahnhof keinen leichten Start. Zuerst verschob sich die Eröffnung wegen Umbauarbeiten, dann kam Corona. Im April dieses Jahres musste das Restaurant Insolvenz anmelden. Jetzt ist die Fläche, die immerhin fast eine Hälfte des Erdgeschosses ausmacht, erneut nicht belebt. Tische, Stühle und Bar sind nach wie vor vorhanden, doch bedient und gegessen wird nicht mehr. Auch andere Flächen im Center stehen leer: Für das Areal des ehemaligen Bowling-Centers im Obergeschoss fehlt weiter ein Nachmieter. Die Eröffnung von Toniz Pizza-Bar Richtung Ausgang zu Gleis eins ist geplatzt. Trotz allem gibt sich die Center-Leitung entspannt und das Kino freut sich über einen gelungenen Neustart nach Corona.