Das historische Bürgerfest in Augsburg schließt mit einem Plus ab

Plus Das Bürgerfest in Augsburg lockte weniger Besucher an als erhofft. Trotzdem gibt es einen Gewinn. Wie die "Historischen" die Abschlussrechnung bewerten.

Von Michael Hörmann

Damit war nach dem teils stark verregneten Bürgerfest in Augsburg nicht zu rechnen: Die fünftägige Veranstaltung, die Anfang August stattgefunden hat, schließt mit einem Gewinn ab. Dies teilte der Veranstalter auf Anfrage mit. Die Interessensgemeinschaft (IG) Historisches Augsburg bestätigt in ihrer Bilanz, dass die erhoffte Besucherzahl nicht erreicht worden sei. Dennoch gebe es ein Plus, das die Verantwortlichen zu neuen Ideen motiviere. Auch ein historischer Weihnachtsmarkt könnte zum Thema in Augsburg werden. "Augsburg braucht historisches Leben", sagt Michael Beltran vom Vorstandsteam der IG.

Das Bürgerfest fand erstmals in der Thommstraße nahe der MAN statt

Nach einer mehrjährigen Pause gab es wieder ein historisches Bürgerfest in Augsburg. Es fand an der Stadtmauer in der Thommstraße nahe der MAN ab. Länger als gedacht dauerte es, bis die Besucherzahl ermittelt war. Die Verantwortlichen der IG Historisches Augsburg begründen dies damit, dass bei der Premiere des Festes am neuen Standort viele ehrenamtliche Helfer neu dabei waren. Es habe bei der Abrechnung der Tickets anfangs Probleme gegeben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

