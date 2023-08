Augsburg

Das historische Bürgerfest startet - Veranstalter hoffen auf 15.000 Besucher

Plus Bis Dienstag wird beim historischen Bürgerfest an der Stadtmauer in der Augsburger Thommstraße gefeiert. Der bange Blick richtet sich auf das Wetter.

Die Zeitreise ins Mittelalter hat in Augsburg begonnen. Am Freitagabend ist das fünftägige Bürgerfest gestartet. Besucher erleben, wie sich Menschen vor Jahrhunderten kleideten und welche handwerklichen Tätigkeiten sie erledigten. Handarbeit war damals gefragt. Und heute? In der modernen Welt spielt Technik eine immer größere Rolle. Wetter-Apps informieren über aktuelle Temperaturen, angekündigten Sonnenschein oder Regen sowie Vorhersagen für die nächsten Tage. Das Wetter wird, das wissen die Veranstalter, beim Bürgerfest für den Erfolg mitentscheidend sein. Zum Auftakt am Freitag blieb es anfangs trocken.

Für die Mitwirkenden war es jedenfalls ein stimmungsvoller Auftakt. Man zog gemeinsam auf die Bühne am Festgelände in der Thommstraße, die gegenwärtig kaum wiederzuerkennen ist. Entlang der Stadtmauer stehen zahlreiche Zelte, die Straße ist für die Festbesucher freigegeben. Imbissstände und Biertische mit Bänken laden zum Verweilen ein. Oberbürgermeisterin Eva Weber sagte bei der offiziellen Eröffnung am Freitagabend: "Wir Augsburger können stolz auf unsere Geschichte sein." Im Anschluss daran folgten Tanzeinlagen mit historischem Bezug. Die Tanzgruppe der Augsburger Patrizier bewahrt nach eigenen Angaben ein Stück Augsburger Kulturgeschichte. "Auf Festen und kulturellen Veranstaltungen präsentieren wir historische Tänze und Gewandungen aus Renaissance und Barock, wobei wir uns an der Augsburger Stadtgeschichte orientieren", hieß es anlässlich der Eröffnungsfeier.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

