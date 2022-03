Augsburg

07:00 Uhr

Das Hotel Augusta in der Augsburger Ludwigstraße stellt sich neu auf

Plus Ein internationaler Partner soll dem Hotel Augusta in Augsburg mehr Gäste bringen. Der Eigentümer hat bereits gute Erfahrungen mit der Marke Best Western gemacht.

Von Michael Hörmann

Augsburg ist in den zurückliegenden Jahren als Standort für Hotels attraktiver geworden. Viele neue Übernachtungsmöglichkeiten wurden geschaffen oder sind derzeit in Bau und Planung. Zu den alteingeführten Häusern gehört das Hotel Augusta in der Innenstadt. 111 Betten hat die Unterkunft in der Ludwigstraße. Das Hotel hat allerdings an Zugkraft verloren, deshalb stellt sich das Haus neu auf. Es gibt eine Kooperation mit einem internationalen Partner. Das wirkt sich auf den Namen des Hotels aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen