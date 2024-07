Das Hotel Maximilian‘s startet sein Millionenprojekt

Es ist ein Millionenprojekt in der Augsburger Innenstadt. Das Hotel Maximilian‘s errichtet in der Katharinengasse einen Anbau. Wegen der Baustelle gibt es für Autofahrer kein Durchkommen. Ein altes Gebäude ist abgerissen worden. Nun startet der Neubau. Die Größe der Baustelle hat Auswirkungen auf das Parkhaus des Hotels, das weiterhin anfahrbar ist.

Am Parkhaus des Hotels Maximilian‘s ist die Schranke weg

Hoteldirektor Theodor Gandenheimer bestätigt, dass man umplanen musste: „Da die Schrankenanlage für die Baustelle im Weg war, haben wir aus Platzgründen das Parkhaus nun auf Kfz-Kennzeichen Erkennung umgestellt.“ Im Parkhaus selbst wird nach Fertigstellung des Anbaus mehr Platz geschaffen. Der Neubau wird durch einen Übergang im ersten Obergeschoss mit dem bestehenden Hotel verbunden. Dies ermöglicht zusätzliche Plätze im Parkhaus. Derzeit sind es 130 Stellplätze, 60 weitere Plätze sind vorgesehen.

Der Neubau des Hotels in Augsburg soll Ende 2025 fertig sein

Die Fertigstellung des Anbaus ist für Ende 2025 geplant. Gandenheimer informiert: „Zurzeit werden die Bohrpfähle für die Gründung gesetzt und wir hoffen, dass wir im August mit dem Rohbau beginnen können“ Momentan arbeite man an der Innenausstattung der Suiten und an den Details für die Dachterrassengestaltung und dem Pool. „Gemeinsam mit unserer Innenarchitektin und dem Architekturbüro Fußner Kühne müssen wir auch jetzt schon das Parkett, das Beleuchtungskonzept und die luxuriöse Badausstattung festlegen“, so der Hoteldirektor.

Insgesamt acht Millionen Euro werden investiert. Der Neubau soll höchsten Ansprüchen gerecht werden, geplant sind sieben geräumige Suiten auf drei Etagen. Jeweils eine Suite wird im ersten und zweiten Obergeschoss mit Blick auf das Schaezlerpalais untergebracht, die anderen fünf Duplex-Suiten sind im dritten Obergeschoss. Zwei Suiten werden mit einer privaten Sauna ausgestattet.