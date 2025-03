Das Inklusionsorchester „Die Bunten“ feiert Zehnjähriges

Im Inklusionsorchester „Die Bunten“ machen Musikerinnen und Musiker aus allen Altersgruppen mit und ohne Beeinträchtigung gemeinsam Musik. Bereits seit der Gründung im Jahr 2015 proben die Musiker und Musikerinnen gemeinsam und geben Konzerte. Seit 2024 ist das Orchester in einem gemeinnützigen Verein organisiert und fasst hier mehrere Ensembles zusammen. Neben dem großen Inklusionsorchester gibt es noch das Tischharfenorchester, in dem hauptsächlich Senioren gemeinsam musizieren und eine Gruppe aus Krumbach, die eigene Proben und Konzerte veranstaltet, aber auch bei den großen Konzerten mit dabei ist.

Tischharfenorchester machte im Januar den Auftakt

Und jetzt wird das Orchester zehn Jahre alt: Das wird das ganze Jahr über gefeiert. Bereits im Januar trat das Tischharfenorchester im Bürgerhaus Pfersee mit einem Konzert rund um den Mond auf. Prof. Dr. Zerbe von der Volkssternwarte Diedorf konnte einige unterhaltsame Fakten rund um den Mond beisteuern und das Ehepaar Wittmann aus Gablingen unterstützte das Orchester mit gesanglichen Einlagen.

Icon Vergrößern Das Tischharfenorchester beim Konzert Musik im Mond. Foto: Armin Hollmann Icon Schließen Schließen Das Tischharfenorchester beim Konzert Musik im Mond. Foto: Armin Hollmann

Weitere Auftritte sind geplant. Das große Jubiläumskonzert am 6. April im Parktheater Göggingen wartet mit zahlreichen musikalischen Gästen auf. Bis aus Südtirol kommen die Musiker angereist, um mit den Bunten zu feiern. Und vom Universitätsklinikum Ulm kommt Prof. Dr. med. Manfred Spitzer und berichtet über seine Forschungsarbeit. Für den 25. Mai ist im Herrenhaus Bannacker ein Mitmachkonzert für Kinder angesetzt. Zusammen mit musikalischen Früherziehungsgruppen des Musikinstituts Martina Brix aus Bobingen gibt es eine Lesung aus dem Kinderbuch "Wie werd ich bloß den Hickauf los?" Die Bunten begleiten die Vorlesung mit den Kindern musikalisch und alle Zuschauer und deren Kinder dürfen fleißig mitmachen. Am 4. Oktober wird es dann ein Benefizkonzert des Polizeiorchesters Bayern in der Stadthalle Neusäß geben. Auch hier spielen „Die Bunten“ wieder mit.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.