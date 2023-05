Von Mozart bis Honky Tonk: Das ist am Wochenende in Augsburg geboten

Augsburg bietet am Wochenende viel: Jazz aus Schweden, einen Stoff-Flohmarkt - und auch ein weiteres Streetfood-Festival.

Am Freitag startet in Augsburg das hochkarätige Mozartfest. Sowohl für das Eröffnungskonzert im Kleinen Goldenen Saal am Freitag, für das Rundfunksinfonieorchester am Samstag im Kongress am Park, als auch die Philharmonika Schrammeln Wien am Sonntag im Kleinen Goldenen Saal gibt es noch Tickets. Anscheinend macht sich die Jugend rar bei der Klassik, denn die U-28-Tickets kosten nur zehn Euro. (Alle Infos und Karten unter www.mozartstadt.de)

Keine Noten, dafür Knöpfe, Reißverschlüsse, Garne, "umrahmt“ von Kaffee und Kuchen werden am Freitag und Samstag (jeweils 10 bis 17 Uhr) beim kleinen Stoff-Flohmarkt am Moritzplatz 5 angeboten (Näheres unter Telefon 0821/30223).

Intrigante Stadträte und größenwahnsinnige Zeitgenossen sind Thema in "Luftschlösser“. Wird zum letzten Mal am Freitag und Samstag, 20.30 Uhr, im Sensemble gespielt. (www.sensemble.de)

Streetfood-Festival Schlemmerfest startet am Augsburger Gaswerk

Nach dem Motto "Gegessen wird immer“ steht das nächste Streetfood-Festival am Gaswerk in den Startlöchern. Und zwar am Freitag von 16 bis 22 Uhr, am Samstag von 11.30 bis 22 Uhr und am Sonntag 11.30 bis 21 Uhr. Da kann man auch ausprobieren, wie ein Wasserbüffel-Burger schmeckt. (Alle Infos unter www.schlemmerfest.com)

Wer lieber Paare bei geschmeidigen Bewegungen anschaut, ist vom Freitag bis Sonntag im Parktheater richtig. Dort steht das Salsafestival mit Bachata und Kizombra auf dem Programm. (www.salsafestival-augsburg.de)

"Gesprächsfetzen“ heißt ein Stück, das Larissa Pfau, Julian Moritz und Jannik Graf im City Club am Kö am Freitag zeigen. Kostet 18 Euro Eintritt. Alle, denen das zu viel ist, kommen auch für zwölf Euro rein. (www.theter.de)

Endlich wieder da. Das Riegele Honky Tonk lockt am Samstag mit 21 Bands ab 20 Uhr in 24 Kneipen Tausende in die Stadt, von der Bar Italy bis zur Maha Bar. Musikalisch gibt es keine Grenzen. (Infos unter www.riegele-honky-tonk.de)

Holz, Kleinmöbel, Instrumente, all das muss man nicht wegwerfen, wenn es mal beschädigt ist. Man geht ins Repair-Café. Am Samstag warten Helfer von 12 bis 17 Uhr auf Kundschaft - im Habitat, beim Glaspalast 5. (www.das-habitat.de)

Auf eine etwas ungewöhnliche Art feiert der Provino Club neun Jahre. Mit Sonne, Eis, Foodtruck unter Kastanien und einigen Bands steigt die Fete am Samstag ab 16 Uhr an der Provinostraße 35. (Alles unter www.raumpflegekultur.de)

Das Kontrastprogramm: "Musique sacrée“, unter diesem Motto präsentiert der Philharmonische Chor Augsburg mit Solisten sein Konzert am Samstag, 20 Uhr, in Herz Jesu in Pfersee (www.philharmonischer-chor-augsburg.de)

Wer nordischen Jazz liebt, sollte sich am Samstag, 20 Uhr, im Jazzclub, Philippe-Welser-Straße 11, das Emil Brandqvist Trio aus Schweden anhören. (www.jazzclub-augsburg.de)

Sie ruckelt und zuckelt, aber die Augsburger lieben sie. Rundfahrten mit der historischen Straßenbahn vom Kö über Oberhausen zurück in die City gibt es am Samstag von 14.05 bis 16.05 Uhr am Königsplatz. (www.sw-augsburg.de)

Die Geschichtsagentur Augsburg lädt im Rahmen des Europatages am Samstag um 15 Uhr (Treffpunkt Bürgerinfo am Rathausplatz) zur kostenlosen Stadtführung "Augsburg und Europa“ ein.

Vinzenz-Flohmarkt findet in Göggingen statt

Der Vinzenz-Flohmarkt findet am Samstag von 9 bis 16 Uhr an der Gögginger Straße 92 statt. Anbieter für Kleidung, Bücher, Kinderspielzeug, kleinere Möbel, Antiquitäten, Schmuck oder Elektrogeräte werden noch gesucht. Anmeldung per Mail unter veranstaltungen@st-vinzenz-zentrum.de oder telefonisch unter 0821/99981745.

Im Rokokosaal der Regierung von Schwaben, Fronhof lädt die vielfach ausgezeichnete Geigerin Nathalie Schmalhofer am Sonntag ab 17 Uhr zur Rokokosaal-Soiree. Musik von Beethoven, Debussy und Elgar ist zu hören.

Und ein Geheimtipp - wenn auch nicht fürs Wochenende: Jeden Mittwoch, ab 12.30 Uhr, spielen Studierende des Leopold-Mozart-Zentrums ein einstündiges Konzert. Jedes Programm ist eine Überraschung, wie auch der schöne Konzertsaal an der Grottenau 1 mit wunderbarer Akustik. Und noch dazu kostenlos.