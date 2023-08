Das ist auf dem Augsburger Kinderfriedensfest dieses Jahr geboten

Auch in diesem Jahr findet am 8. August, dem Augsburger Stadtfeiertag, das Kinderfriedensfest statt. Dieses Mal steht es unter dem Motto "Kinderrechte".

Armbänder basteln, Yoga für Kinder und Geschicklichkeitsspiele sind nur drei Beispiele aus dem Programm des diesjährigen Kinderfriedensfestes. Rund 60 Mitmachangebote wurden unter der Regie vom Amt für Kinder, Jugend und Familie (AKJF) auf die Beine gestellt, um Klein und Groß am Dienstag, 8. August, ein vielfältiges Programm zu bieten. Von 12 bis 17 Uhr können Kinder, Jugendliche und ihre Familien im Botanischen Garten, im Zoo und erstmalig auch vor dem neuen Umweltbildungszentrum an kostenfreien Aktionen teilnehmen, die alle auf ein Ziel hinarbeiten: ein Bewusstsein für den Frieden schaffen.

Der Eintritt ist für Kinder bis zu 15 Jahren kostenlos. Für Erwachsene gibt es neben den regulären Eintrittspreisen auch vergünstigte Kombitickets für den Zoo und den botanischen Garten.

Kinderfriedensfest 2023 in Augsburg: Erstmals findet der Friedenslauf statt

Rund 250 freiwillige Helferinnen und Helfer aus verschiedenen Vereinen und Institutionen sorgen dieses Jahr für das Angebot. So wird es auch am 8. August den "Friedensweg der Religionen" geben. Dort nehmen elf verschiedene Religionsgemeinschaften aus aller Welt teil, um Kindern gelebten Religionsfrieden aufzuzeigen.

Eine neue Aktion, auf die sich Familien in diesem Jahr freuen können, ist der Friedenslauf, der um 15.30 Uhr am Zooeingang startet und bei dem Oberbürgermeisterin Eva Weber den Startschuss gibt. Organisiert wird der Lauf vom Togoverein e.V., eine gemeinnützige Organisation, die humanitäre Hilfe in Togo leistet. Laut Vorsitzender Ursula König ist die Organisation das erste Mal beim Kinderfriedensfest mit dabei. "Unser Verein hat einiges geplant. Es gibt ein Glücksrad, eine Bastelstation, bei der weiße Windräder gebastelt werden, eine Cocktailbar mit nicht alkoholischen Getränken und natürlich Kaffee und Kuchen". Der Erlös des Verkaufs, den der Verein einnimmt, soll dabei an das Projekt "Lichtblick" gehen. Ursula König erklärt: "Das Projekt kümmert sich um Mädchen und Frauen, die von Zwangsehen betroffen sind."

Ein Highlight darf auch in diesem Jahr nicht fehlen: das lebende Friedenszeichen. Sozialreferent Martin Schenkelberg (CSU) wird ab 16.30 Uhr die Aufstellung moderieren.

