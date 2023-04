Das ist auf dem Kirschblütenfest in Oberhausen geboten

Die blühenden Bäume entlang der Ulmer Straße geben dem Kirschblütenfest seinen Namen. Auf die Besucherinnen und Besucher warten vier Tage lang kostenlose Konzerte.

Wenn entlang der Ulmer Straße bald wieder die Kirschbäume blühen, ist in Oberhausen Festival-Zeit. Vom 28. April bis zum 1. Mai findet im Stadtteil wieder das Kirschblüten-Festival statt. Auch in diesem Jahr sorgen die Arge Oberhausen und Bob's für das umfangreiche Programm.

Die Kirschblüten in Oberhausen geben dem Kirschblüten-Festival seinen Namen. Foto: Silvio Wyszengrad

Das Kirschblütenfest als Stadtteilfest markiert traditionell in Oberhausen den Auftakt der Festival-Saison, sagt Arge-Vorsitzende Hannelore Köppl. Für die Arge ist es eine Möglichkeit, den Stadtteil zu beleben und alle Mitbürger zum ungezwungenen Feiern auf den Helmut-Haller-Platz einzuladen. In diesem Jahr veranstalten Arge und Bob's das Fest bereits zum neunten Mal. Es treten lokale und regionale Bands auf, dabei sind die Konzerte für die Besucherinnen und Besucher kostenlos. Pünktlich zum Stadtteilfest eröffnet Bob's auch wieder seinen Biergarten auf dem Platz. Zusätzlich sorgen unter anderen die Freiwillige Feuerwehr Oberhausen und die Arge Oberhausen fürs Wohl der Gäste.

Kirschblütenfest in Oberhausen startet am 28. April

Los geht es auf dem Helmut-Haller-Platz am Freitag, 28. April, um 17.30 Uhr mit der Eröffnung durch Ordnungsreferent Frank Pintsch. Direkt danach beginnt das Musikprogramm, "zähneflätschend" mit den Tigerdudes, wie die Indie-Folk-Band aus Augsburg im Programm angekündigt wird. Gegen 20.30 Uhr spielt dann die Band "King Cojones" Ska-Rythmen und Punkrock.

Der Samstagnachmittag gehört ab 15 Uhr den Kindern. Unter anderem werden die Kleinsten mit Kinderschminken, Schachspiel und Luftballonmodellage unterhalten. Musikalisch macht an diesem Tag die Band "Why Not" mit ihren Country-Klassikern den Auftakt. Ab 18.15 Uhr verzaubert Ida Mahin mit ihrem TanzKunstWerk die Zuschauerinnen und Zuschauer. Coldheart spielt dann ab etwa 19 Uhr Classic-Rock-Cover.

Pica-Pau stimmt am Sonntag das Publikum mit Samba-Rhythmen auf das Programm ein, gefolgt von der Kindertanzgruppe des SpVgg Bärenkeller. Ab etwa 16 Uhr spielen dann "Station 59" Südstaaten-Country, Hoky-Tonk-Rockabilly und Folk-Pop. Ab etwa 18.30 Uhr stehen die "Mondays" mit Coversongs auf der Bühne, die dann von den "Haubentauchern" abgelöst werden.

Lesen Sie dazu auch

Der Montag beginnt um 10.30 Uhr bayerisch-böhmisch mit einem entspannten Weißwurst-Frühstück. Die musikalische Unterhaltung liefern "Blas & Band". Ab 13.30 Uhr sorgen Charles & Travis für den Ausklang des Festivals. Es handelt sich dabei um ein Akustik-Gitarrenduo, das Hits aus sechs Jahrzehnten Musikgeschichte spielen wird.