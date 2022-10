Augsburg

"Das ist brutal": Wie ein Heizöl-Lieferant in Augsburg die Energiekrise erlebt

Plus Wie über den Winter kommen? Heizöl-Lieferanten treffen derzeit regelmäßig auf Menschen, die darauf kaum noch Antworten haben. Unterwegs mit einem von ihnen.

Von Fridtjof Atterdal

3000 Liter Heizöl – so viel passt insgesamt in die beiden Öltanks von Friedhelm Bechtel. Wie viele andere Hausbesitzer auch, bereitet der Augsburger derzeit sein Haus für den Winter vor. Doch in diesem Jahr schmerzt die Ölrechnung so sehr wie lange nicht mehr. Zweitausend Liter lässt Bechtel von Energiehändler Richard Walch in die großen Kunststofftanks im Keller füllen, 3288 Euro steht auf der Rechnung, die er gleich mobil beim Lieferanten begleicht. "Ich verdiene als Feuerwehrmann nicht schlecht, aber das ist brutal", sagt er und seufzt. Mehr oder weniger habe er schon gewusst, was im Herbst auf das Familienbudget zukommen würde. Die Bechtels hatten gespart und sogar ihren Jahresurlaub halbiert. Die Rechnung tut trotzdem weh.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

