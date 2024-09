Startseite Icon Pfeil nach unten Augsburg Icon Pfeil nach unten Augsburg: „Das ist die große Stärke der Augsburger Dult“

Am Jakobertor ist Rupert Reinhardt eine feste Größe. Immer, wenn Dult ist, hat der Verkäufer dort seinen Stand. Und das seit 37 Jahren. Eine lange Zeit, in der der 55-Jährige einige Veränderungen in der Augsburger Innenstadt mitbekommen hat. Mit Sorge beobachtet der Verkäufer die zunehmende Krise des Einzelhandels. Er erklärt, warum die Augsburger Dult in seinen Augen trotzdem erfolgreich bleibt und er gute Laune hat. So wie auch viele andere Händler und Besucher, die sich zum Auftakt der Herbstdult am Samstag die Stimmung durch den Regen nicht vermiesen lassen.

Pfannen, Gewürze, Korbwaren, Wollsocken, Messer, Bürsten, Putzutensilien – das Angebot an den Ständen, die sich auf etwa 1000 Metern zwischen Vogeltor und Jakobertor erstrecken, ist wie immer groß. Viele Augsburgerinnen und Augsburger kommen gezielt zur Dult, um hier ihre Lieblingswaren zu kaufen. Der 25-jährige Tobias etwa zählt trotz seines jungen Alters bereits zur Stammkundschaft.

Die Dult in Augsburg: Zwischen Tradition und Unterhaltung

Mit ein paar Einkäufen habe er bewusst bis zur nächsten Dult gewartet, sagt er. „Manches hier hat einfach bessere Qualität, als im Handel.“ Der Augsburger schwört vor allem auf die Pfannen. Hobel und Käsereibe hat er schon ergattert. „Ich kaufe hier gerne Küchenutensilien. Außerdem bedeutet die Dult für mich Tradition.“ Bereits als Kind sei er mit seinen Eltern an den Ständen am Stadtgraben entlanggeschlendert. „Am Süßigkeitenstand gab es Brausestäbchen und eine Bosna habe ich auch immer bekommen.“ Die Dult lebt von ihren Waren, der Tradition und Nostalgie, aber eben nicht nur. Händler Rupert Reinhardt glaubt zu wissen, warum das Konzept trotz des zunehmenden „Innenstadtsterbens“, wie er sagt, immer noch erfolgreich ist.

Händler der Augsburger Dult: „Mehr Entertainer als Verkäufer“

„Wir Händler können froh sein, dass die Dult ein Event ist und die Menschen genau so etwas wollen“, sagt der 55-Jährige, der einst im Alter von 18 Jahren auf der Dult begann. „Die Menschen möchten unterhalten werden. Ich bin mehr Entertainer als Verkäufer“, stellt er fest und lacht. Und wird schnell wieder ernst. Geschäftsschließungen, wie unlängst von Karstadt, beschäftigen den Einzelhändler, der unter anderem Pullover, Mützen und Strickjacken anbietet. „Ich denke, die Innenstädte werden aussterben, der Gewinner ist das Internet mit Amazon und Co.“ Umso wichtiger bleibe der persönliche Kontakt zu den Kunden und das Schaffen von Einkaufserlebnissen. „Das ist die große Stärke der Augsburger Dult“, ist Reinhardt überzeugt. Ein paar Meter weiter gehören Scherze am Stand von Sven Harms zum Tagesgeschäft. Das liegt an seinem ungewöhnlichen Angebot.

Harms verkauft sogenannte Entscheidungswürfel, die er selbst produziert. Kleine Holzwürfel, die man bei Entscheidungsschwierigkeiten werfen kann, um für sich die Antwort zu finden. Mit der simpelsten Variante „ja“ oder „nein“ habe es angefangen, berichtet Harms. Inzwischen hätten seine Würfel 544 verschiedene Versionen – für jede Lebenssituation. Der Händler greift in den großen Haufen voller Holzwürfel. „Hier, dieser Würfel ist für Teenager. Die Entscheidung fällt zwischen ‚Deo‘ oder ‚bewusst stinken‘. Oder der hier. Man würfelt entweder ‚Sex‘ oder ‚Netflix‘.“

Seine Ideen entstünden aus Gesprächen mit den Menschen. „Das macht Höllenspaß. Nicht nur mir, sondern auch den Kunden.“ Offensichtlich auch einem Ehepaar, das sich durch die Würfel wühlt. „Das wäre einer für dich“, sagt der Mann zu seiner Gattin und liest die Entscheidungen vor: „Diät oder Snack.“ Die Ehefrau muss lachen. Spaß hat auch eine Gruppe von 40 Frauen, Männern und Kindern, die an einem Hutstand steht.

Icon Vergrößern Die Freiwillige Feuerwehr Mengen lässt sich bei ihrem Augsburgs-Besuch auch die Dult nicht entgehen. Foto: Annette Zoepf Icon Schließen Schließen Die Freiwillige Feuerwehr Mengen lässt sich bei ihrem Augsburgs-Besuch auch die Dult nicht entgehen. Foto: Annette Zoepf

Es handelt sich um Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Mengen aus Baden-Württemberg. Die Truppe ist mit dem Bus für einen Tagesausflug nach Augsburg angereist. „Wir haben die Feuerwehrerlebniswelt besucht und sind jetzt gezielt auf die Dult gegangen“, sagt Christian Zielke von der Feuerwehr. Anschließend wolle man sich noch das Turamichele am Perlachturm anschauen. „Das ist ein Rundumpaket, das passt.“ Dass Augsburg groß genug ist, um auch Touristen als potenzielle Kunden anzulocken, schätzt Dult-Händler Mike Holz.

„Genau diese Mischung macht das Flair der Augsburger Dult aus“, schwärmt der Fierant, der individuelle Küchenbretter und weitere Holzwaren verkauft. Wenn er auf anderen Märkten unterwegs sei, mache er immer gerne Werbung für Augsburg. Dann preise er nicht nur die Innenstadt an, sondern natürlich auch die Dult.

Info: Die Herbstdult ist bis Sonntag, 6. Oktober, täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet.