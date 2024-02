Augsburg

13:18 Uhr

Hundetrainer in der Schwabenhalle und aufgeladene Lyrik im Klub

Martin Rütter kommt mit seiner Show "Der will doch nur spielen" in die Augsburger Schwabenhalle.

Von Lilo Murr

Auch wer mit Fasching nichts am Hut hat, es gibt in Augsburg genügend Alternativen am Wochenende vom 9. bis 11. Februar.

Auch wer mit Fasching und diversen Verkleidungen überhaupt nichts am Hut hat, an diesem Wochenende vom 9. bis 11. Februar gibt es zahlreiche Alternativen. Wie die begehrte Ballettgala oder einem Auftritt der Creeping Candies mit "Verkleidungsverbot". Das ist an diesem Wochenende auf Augsburgs Bühnen geboten Die "Legende vom Ozeanpianisten" unter dem Titel "Novecento" ist wieder im Sensemble-Theater im Textilviertel zu sehen. Und zwar am Freitag und Samstag um 19.30 Uhr, am Sonntag um 18 Uhr. Karten und Infos unter www.sensemble.de

im Textilviertel zu sehen. Und zwar am Freitag und Samstag um 19.30 Uhr, am Sonntag um 18 Uhr. Karten und Infos unter www.sensemble.de "Der kleine Prinz" spielt die Hauptrolle am Freitag, 20 Uhr, im Märchenzelt an der Sommestraße. Es gibt neben der Geschichte Glühwein, Punsch und Stockbrot. Erzähler ist Matthias Fischer . Tickets unter www.maerchenzelt.de.

an der Sommestraße. Es gibt neben der Geschichte Glühwein, Punsch und Stockbrot. Erzähler ist . Tickets unter www.maerchenzelt.de. Am Samstag (19.30 Uhr) und am Sonntag, 18 Uhr, steht die „Internationale Ballettgala" im Martinipark auf dem Programm. Der Sonntag ist ausverkauft, für Samstag gibt es noch einige Restkarten. Tickets unter www.staatstheater-augsburg.de

Dass Komponisten persönlich zu ihren Konzerten kommen, ist selten. Denn Mozart, Schubert u. a. sind längst verblichen. Ganz anders beim Konzert am Sonntag, 18 Uhr, in der Brechtbühne am Gaswerk . Unter dem Motto „Avantgarde & Romantik“ werden sich Hauke Berheide , Markus Lehmann-Horn und Tobias PM Schneid zu ihren Kompositionen äußern. Tickets und Infos unter www.staatstheater-augsburg.de

. Unter dem Motto „Avantgarde & Romantik“ werden sich , und Tobias PM Schneid zu ihren Kompositionen äußern. Tickets und Infos unter www.staatstheater-augsburg.de Gleich zwei Auftritte offeriert das Musikerlebnis "Candlelight" im Kleinen Goldenen Saal an der Jesuitengasse. Gespielt wird am Freitag um 18.15 Uhr (bereits ausverkauft) und 20:30 Uhr. Es geht um einen "Tribut an Queen" mit Krachern wie "Under Pressure", gespielt vom Streichquartett BPM. Karten unter feverup.com Das Stück Novecento wird am Wochenende im Sensemble gespielt. Foto: Sensemble Von 9. bis 11. Februar gibt es in Augsburg jede Menge Konzerte und Party Beim Auftritt der Creeping Candies herrscht Verkleidungsverbot . Die Augsburger Band spielt am Samstag, 20 Uhr, im Drunken Monkey, auf dem Rain.

. Die Augsburger Band spielt am Samstag, 20 Uhr, im auf dem Rain. Eine "Open Stage" steht am Freitag, 20 Uhr, in der Kresslesmühle , bei der jeder mitmachen kann, Folk und Weltmusik verspricht am Sonntag "Tante Friedl" - alles im Kulturhaus an der Barfüßerstraße. Alle Infos und Tickets unter kresslesmuehle.de

, bei der jeder mitmachen kann, Folk und Weltmusik verspricht am Sonntag "Tante Friedl" - alles im Kulturhaus an der Barfüßerstraße. Alle Infos und Tickets unter kresslesmuehle.de Der bekannte Bluesmusiker Nick Woodland spielt am Sonntag mit seiner Band ab 19 Uhr im Westhouse an der Alfred Nobel-Straße .

spielt am Sonntag mit seiner Band ab 19 Uhr im an der Alfred . Rock und Blues vom Feinsten erwartet die Zuhörer am Samstag im Bombig an der Gubener Straße . Salvation Road mit Frontmann Manni Langner entert die Bühne.

und Blues vom Feinsten erwartet die Zuhörer am Samstag im an der . Salvation Road mit Frontmann entert die Bühne. Emotional aufgeladene Lyrik in deutscher Sprache vor gitarrenlastiger Leinwand gibt es am Samstag von Aymz in der Soho Stage an der Ludwigstraße . Bereits am Freitag heißt es dort "Riddim again" mit Afrobeat, Reggae und Dancehall ab 23 Uhr.

an der . Bereits am Freitag heißt es dort "Riddim again" mit Afrobeat, Reggae und Dancehall ab 23 Uhr. Kluge Texte und jede Menge Rock versprechen "Dein Ernst", die am Freitag, 22 Uhr, im Bob’s an der Ulmer Straße zu erleben sind.

versprechen "Dein Ernst", die am Freitag, 22 Uhr, im an der zu erleben sind. Die 7. Ausgabe des Dub-Regulars startet am Freitag, 22 Uhr in der Ballonfabrik an der Austraße. Mit Freee Mind, Azadeh und anderen.

Wie fast jedes Wochenende steigen auch im Spectrum an der Ulmer Straße Partys. Am Freitag steht der Rock Friday mit DJ Jürgen auf dem Programm am Samstag Club 80ies mit DJ Heiner. Beginn 21 Uhr.

auf dem Messegelände zu erleben. Glucks und das schrecklich liebe Gespenst, geeignet für Kinder ab vier ist am Sonntag, 15 Uhr, im "Abraxas" an der Sommestraße zu erleben. Es geht um die Freundschaft.

an der Sommestraße zu erleben. Es geht um die Freundschaft. Meike Droste , eine sehr renommierte Schauspielerin, liest am Samstag, 19.30 Uhr, aus Brechts "Flüchtlingsgesprächen" im Bayernkolleg an der Schillstraße. Veranstalter ist die Buchhandlung am Obstmarkt, dort gibt es auch die Tickets.

, eine sehr renommierte Schauspielerin, liest am Samstag, 19.30 Uhr, aus "Flüchtlingsgesprächen" im Veranstalter ist die Buchhandlung am Obstmarkt, dort gibt es auch die Tickets. Im Planetarium an der Ludwigstraße gibt es Tag für Tag ein volles Programm. So am Sonntag um 19.30 Uhr "Ziel Zukunft - Vom Jetzt bis zur Ewigkeit". Alle Infos unter www.s-planetarium.de

an der gibt es Tag für Tag ein volles Programm. So am Sonntag um 19.30 Uhr "Ziel Zukunft - Vom Jetzt bis zur Ewigkeit". Alle Infos unter www.s-planetarium.de Eltern wollen immer das Beste für die Kinder. Sie könnte ein Termin am Samstag in der Stadtbücherei am Ernst Reuter Platz interessieren. "Englisch entdecken für Kinder", geeignet ab vier Jahren. Der Eintritt ist frei.

am Ernst Reuter Platz interessieren. "Englisch entdecken für Kinder", geeignet ab vier Jahren. Der Eintritt ist frei. Auch die Flohmarktsaison startet. Zum Beispiel am Samstag im Schwabencenter. Infos unter 0170/5348614.

