Das Jägerhaus in Siebenbrunn schließt und sucht einen Nachfolger

Das beliebte Ausflugslokal Jägerhaus am Augsburger Stadtwald bleibt nach der Winterpause geschlossen. Pächterin Daniela Häcker sucht einen Nachfolger.

Für das Jägerhaus in Siebenbrunn wird erneut ein Gastronom gesucht. Das beliebte Ausflugslokal am Augsburger Stadtwald bleibt nach der Winterpause geschlossen. Pächterin Daniela Häcker will nach eigenen Worten die Gastwirtschaft aus familiären Gründen nicht mehr weiterführen und sucht jetzt einen Nachfolger, der künftig Ausflügler und andere Gäste in dem Wirtshaus mit großem Biergarten bewirten will. Es ist der zweite Wirtswechsel innerhalb weniger Jahre.

Unter anderen in den sozialen Medien konnte man die Entscheidung seit einer Weile lesen. "Wir blicken auf viele schöne Biergartensaisons zurück und haben viele wunderbare Menschen begrüßen dürfen. Die intensive Suche nach einem neuen Betreiber läuft auf Hochtouren, sodass ihr bald wieder im Jägerhaus Siebenbrunn einkehren könnt. Wir bedanken uns herzlichst bei euch und verabschieden uns mit einem klassischen österreichischen Baba!", schreibt die Wirtin auf Facebook.

Das Jägerhaus in Siebenbrunn schließt, die Suche nach einem Nachfolger läuft

Als Daniela Häcker 2017 das Haus mit einem Angebot von bayerischen und österreichischen Schmankerl eröffnete, war die Freude bei den Gästen groß. Ihr Vorgänger hatte Ende 2015 nach über 25 Jahren das Jägerhaus zugesperrt, seitdem mussten die Ausflügler, die hier gerne bei einer Tour in den Stadtwald haltmachten, auf den schönen Biergarten und die Wirtsstube verzichten. Laut Häcker war das Ausflugsgeschäft im Jägerhaus bis auf die Corona-Pause immer gut - mit zu wenig Gästen habe ihre Entscheidung nichts zu tun, versichert sie. Das Haus sei im Sommer quasi ein Selbstläufer, man müsse viel arbeiten, aber es kämen auch viele Gäste, wirbt sie schon mal um einen potenziellen Nachfolger oder eine Nachfolgerin. Natürlich habe auch sie unter der schwierigen Personalsituation gelitten.

Das Jägerhaus ist eine beliebte Ausflugsgaststätte. Foto: Silvio Wyszengrad

Das Gasthaus wurde 2016 umfassend renoviert und unter anderem mit einer neuen Küche ausgestattet. Das Haus werde mit kompletter Ausstattung angeboten. Eine Besonderheit des Jägerhauses ist wohl auch die Wohnung über der Gaststube, in die bei Bedarf ein Gastronom oder auch ein Gastronomenpaar einziehen könnte, so Häcker. "Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber manchmal muss die Familie vorgehen", deutet sie ihre persönlichen Gründe an. "Das Jägerhaus ist jedenfalls ein super tolles Ausflugslokal." Für Interessenten hat Daniela Häcker eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Sie lautet karriere@jaegerhaus-augsburg.de.