Das Jakobertor wird bald saniert, zunächst wird ein Gerüst aufgebaut

In einer Nacht ist die Durchfahrt für Autofahrer gesperrt. Bei einem spektakulären Unfall in dieser Woche war das Mauerwerk beschädigt worden, auch hier wird repariert.

Das Jakobertor war am Montag Schauplatz eines spektakulären Unfalls. Eine Autofahrerin fuhr im Tor gegen die Wand. Sie blieb unverletzt, der Sohn wurde leicht verletzt. Das Mauerwerk wurde beschädigt. Eine Reparatur steht jetzt an. Deutlich größer fallen andere Arbeiten am Tor aus. Das Dach wird saniert. Deshalb muss demnächst ein Gerüst aufgebaut werden. Von den anstehenden Arbeiten ist auch der Verkehr betroffen. In einer Nacht ist die Durchfahrt für Autofahrerinnen und Autofahrer gesperrt.

Ein Netz in der Durchfahrt soll die Tauben vertreiben

Die Stadt Augsburg teilte am Freitag mit, dass Mitte Juli die vorbereitenden Arbeiten zur Dachsanierung am Anbau des Jakobertors beginnen. Im Zuge der Sanierungsmaßnahme wird auch eine Biber-Doppeldeckung verlegt, zudem werden Spengler-, Verputz-, Blitzschutz- und Malerarbeiten durchgeführt. Abschließend wird ein Netz in der Durchfahrt angebracht, um Tauben zu vertreiben.

Da der Anbau für die Sanierungsarbeiten komplett eingerüstet werden muss, habe dies zeitweise Auswirkungen auf Verkehrswege. Die Arbeiten hätten jedoch keine Auswirkungen auf Straßenbahn und Busse. Sie verkehren wie gewohnt, da sie nicht durch das Tor fahren.

Die Bauarbeiten am Augsburger Jakobertor beginnen am 15. Juli

Am Wochenende 15. bis 17. Juli beginnen die vorbereitenden Maßnahmen und die Aufstellung der Baustellenbeschilderung. Fußgänger werden über die Oblatterwallstraße und die Brücke am Stadtgraben umgeleitet. Radler müssen auf die Straße. Am Montag, 18. Juli, beginnen die Aufbauarbeiten für das Gerüst. Dafür wird das Jakobertor ab 20.30 Uhr bis Dienstag, 19. Juli, 6 Uhr, für den gesamten Verkehr gesperrt. Es gibt eine Umleitung. Ab 1. August starten die Arbeiten zur Dachsanierung. Sie dauern voraussichtlich bis Mitte, Ende August.

