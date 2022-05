Das Japanische Frühlingsfest steigt wieder im Botanischen Garten

Am Sonntag wartet auf die Besucherinnen und Besucher des japanischen Frühlingsfests im Botanischen Garten ein abwechslungsreiches Programm.

Augsburg verbindet eine besondere Beziehung zu Japan. Es gibt zwei Partnerstädte im asiatischen Land. Es sind Nagahama und Amagasaki. Tradition hat das Japanische Frühlingsfest im Botanischen Garten. Termin ist am Sonntag, 8. Mai.

Wegen der Corona-Pandemie fiel das Fest in den Vorjahren aus. Nun darf wieder gefeiert werden. Beginn am Sonntag ist nach Auskunft der Stadt um 10 Uhr. Das Frühlingsfest wird in Zusammenarbeit mit der Deutsch-Japanischen Gesellschaft in Augsburg und Schwaben organisiert.

Japanisches Frühlingsfest: Die Stadtspitze ist vertreten

Als Vertreter der Stadt Augsburg werden Oberbürgermeisterin Eva Weber und Umweltreferat Reiner Erben gegen 12 Uhr das Fest offiziell eröffnen. Auf dem gesamten Garten-Areal gibt es Vorführungen, japanisches Essen und viele weitere fernöstliche Attraktionen. Besucherinnen und Besucher können sich im erblühten Garten, in dem derzeit auch die Japanischen Zierkirschen in voller Blütenpracht zu bewundern sind, vom frühlingshaften und japanisch anmutenden Flair verzaubern lassen, teilt die Stadt ferner mit. An der Tradition der Städtepartnerschaften will die Stadt festhalten, hieß es zuletzt.

