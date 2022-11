Das kann man mit den Naturfreunden unternehmen

Seit über 100 Jahren erfreuen sich nicht nur in Augsburg Naturfreunde am gemeinsamen Sport an der frischen Luft. An den Veranstaltungen können auch Nichtmitglieder teilnehmen.

Wenn es um gemeinschaftliche Bergtouren und Hüttenabende geht, denken die meisten Wanderfreundinnen und -freunde zunächst an den Alpenverein. Dabei gibt es mit den Naturfreunden eine weitere große Wanderbewegung, die auch in Augsburg viele Mitglieder hat. Die Naturfreunde Göggingen sind gerade erst 100 Jahre alt geworden und haben das Jubiläum mit einem Fest in der Gögginger Hessingburg begangen. Doch auch in anderen Stadtteilen gibt es die Vereinigung.

Peter Neuhäuser ist seit fast 60 Jahren bei den Naturfreunden Göggingen. Foto: Fridtjof Atterdal

Die Naturfreunde wurden um die Jahrhundertwende aus der Arbeiterbewegung heraus gegründet. Zu dieser Zeit hätten die Arbeiter regelmäßig in Kneipen zu "versumpfen" begonnen, anstatt sich in der freien Natur von der anstrengenden Fabrikarbeit zu erholen, berichtet die Vorsitzende der Naturfreunde Göggingen, Sigrid Eckert. Mittlerweile gibt es alleine in Deutschland rund 400 Hütten, in denen die Mitglieder mit ihren Familien Zeit verbringen können. Die Naturfreunde Göggingen beispielsweise haben ihr Haus im Oberallgäu bei Thalkirchdorf zwischen Immenstadt und Oberstaufen. In dem Selbstversorgerhaus gibt es 40 Betten in Zwei- bis Sechsbettzimmern.

Die Naturfreunde haben einen eigenen Berggruß

Die Naturfreunde haben sogar einen eigenen Berggruß. Während viele sich auf dem Gipfel "Berg heil" wünschen, heißt es bei den Naturfreunden "Berg frei!". Der Gruß stamme aus einer Zeit, in der gegen Bauern, Jagdpächter und Großgrundbesitzer um das Recht des freien Zugangs in die Berge gestritten werden musste, erzählte Eckert. Und dass sich heute jeder Bergsportler darauf verlassen kann, im Notfall gerettet zu werden, gehe auch auf die Naturfreunde zurück, die zu den Gründern der Bergwacht gehören.

Seit fast 60 Jahren hält Peter Neuhäuser den Naturfreunden die Treue. Im Fall seiner Familie sei es der Skisport gewesen, den man in den 1960er-Jahren noch wesentlich einfacher im Verein ausüben konnte und der seine Eltern zur Anmeldung bei den Naturfreunden bewegt habe, berichtet Neuhäuser. Auch heute ist der Skisport eine der Domänen der Gögginger Naturfreunde, vor allem für die jüngsten Wintersportler werde hier einiges geboten, berichtet der Naturfreund. "Wir können und wollen uns nicht mit professionellen Sportvereinen messen, aber wir versuchen, für Familien mit Kindern eine möglichst schöne Zeit zu bieten." Viele der jungen Erwachsenen, die heute mit ihrem Nachwuchs zum Skifahren nach Thalkirchdorf gehen, hätten selbst als Kinder bei den Naturfreunden dort angefangen. Im Winter gibt es dort einen Skikurs, der im Januar und Februar stattfindet. Auch am BIG-Ski-Cup der Stadtteile Bergheim-Inningen und Göggingen beteiligen sich die Naturfreunde.

Rund um Augsburg gibt es sechs Ortsgruppen

Rund um Augsburg gibt es insgesamt sechs Ortsgruppen der Naturfreunde. Das sind neben Göggingen noch Haunstetten, Lechhausen, Westend Augsburg, Augsburg und Gersthofen. Dass Augsburg eine eigene Ortsgruppe hat, sei historisch bedingt, so Neuhäuser. Alle Gruppen hätten eigene Häuser und etwas unterschiedliche sportliche Schwerpunkte. "Es ist auch nicht zwingend, dass man in dem Stadtteil Mitglied wird, in dem man wohnt", erklärt er. Auch der Landesverband bietet jede Menge Aktivitäten an. "Die Veranstaltungen sind grundsätzlich für alle offen – Mitglieder bezahlen nur etwas weniger", sagt Neuhäuser.