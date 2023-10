Das Keramik-Label Motel a Miio eröffnet einen Laden in Augsburg

Plus Die ehemalige Ladenfläche von Gerry-Weber in der Augsburger Philippine-Welser-Straße bekommt bald einen Nachmieter. Es wird eine Lifestyle-Marke einziehen.

Das Münchner Keramik-Label Motel a Miio eröffnet seinen ersten Store in Augsburg. Das junge Unternehmen bezieht in der Philippine-Welser-Straße das ehemalige Ladenlokal von Gerry Weber. Hinter der Marke steckt die Idee zweier Freundinnen.

Auf 185 Quadratmetern Verkaufsfläche wird Motel a Miio handbemalte Mix-and-Match-Keramik aus Portugal präsentieren. „Motel a Miio hat sich innerhalb weniger Jahre zu einer höchst erfolgreichen Lifestyle-Marke entwickelt“, berichtet Nadine Brand, die seitens des Immobilienvermittlers die Ansiedlung verantwortet. Gefertigt werden Teller, Tassen und Schüsseln in Portugal, jedes Teil ist handbemalt und damit ein Einzelstück. Die Eröffnung wird voraussichtlich Ende Oktober sein. Bereits im November vergangenen Jahres hatte Motel a Miio einen Pop-up-Sale im Gaskessel.